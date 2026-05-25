Topik diikutiPergi ke BHku
9 aktivis flotila bantuan ke Gaza dari Indonesia selamat pulang ke tanah air
9 aktivis flotila bantuan ke Gaza dari Indonesia selamat pulang ke tanah air
May 25, 2026 | 12:59 PM
9 aktivis flotila bantuan ke Gaza dari Indonesia selamat pulang ke tanah air
Encik Hendro Prasetyo, salah seorang anggota Indonesia dalam misi Global Sumud Flotilla menuju Gaza yang ditahan tentera Israel selepas kapal flotila itu dipintas di perairan antarabangsa Laut Mediterranean, mengesat air matanya sebaik tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta di Tangerang, berhampiran Jakarta, 24 Mei 2026. - Foto REUTERS
JAKARTA: Kesemua sembilan rakyat Indonesia yang ditahan oleh Israel semasa misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) yang menuju ke Gaza telah selamat pulang ke tanah air, kata Menteri Luar Indonesia pada 24 Mei.
Para aktivis tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta di Tangerang, berhampiran Jakarta, Indonesia, setelah dibebaskan daripada tahanan Israel pada 21 Mei.
Laporan berkaitan
10 negara kecam Israel pintas flotila bantuan GazaMay 19, 2026 | 12:06 PM
Israel usir semua aktivis flotila bantuan ke GazaMay 22, 2026 | 3:24 PM