JAKARTA: Kesemua sembilan rakyat Indonesia yang ditahan oleh Israel semasa misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) yang menuju ke Gaza telah selamat pulang ke tanah air, kata Menteri Luar Indonesia pada 24 Mei.

Para aktivis tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta di Tangerang, berhampiran Jakarta, Indonesia, setelah dibebaskan daripada tahanan Israel pada 21 Mei.

