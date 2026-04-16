9 maut, 13 cedera dalam tembakan rambang di sekolah Turkey
Apr 16, 2026 | 1:04 PM
Ibu bapa berkerumun di luar bangunan sekolah ketika ambulans membawa pelajar yang cedera ke hospital selepas kejadian tembakan maut, di wilayah tenggara Kahramanmaras, Turkey, pada 15 April 2026. - Foto: REUTERS
ANKARA: Sekurang-kurangnya lapan pelajar dan seorang guru terbunuh dan beberapa yang lain cedera susulan kejadian tembakan di sebuah sekolah di selatan Turkey, kata Menteri Dalam Negeri Mustafa Ciftci.
Kejadian yang berlaku di Sekolah Menengah Ayser Calik di kawasan Kahramanmaras, menyebabkan 13 yang lain cedera dengan enam daripada mereka dalam keadaan kritikal, kata Encik Ciftci.
