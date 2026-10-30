NICOSIA (Cyprus): Presiden Palestin, Encik Mahmoud Abbas, berharap pembentukan pemerintah baru Israel selepas pilihan raya pada 27 Oktober dapat membuka jalan kepada penyambungan semula rundingan damai antara kedua-dua pihak yang telah terhenti sejak sekian lama.

Beliau menegaskan bahawa Palestin sentiasa bersedia mengadakan dialog dengan Israel bagi mencari penyelesaian politik yang membolehkan kedua-dua negara hidup dalam keadaan aman, selamat dan stabil.

Dalam lawatan ke Cyprus pada 29 Oktober, Encik Abbas turut meminta negara itu memainkan peranan sebagai pengantara untuk membantu menghidupkan semula proses damai Israel-Palestin.

Harapan tersebut disuarakan ketika keputusan pilihan raya Israel masih belum menghasilkan pemenang jelas, sekali gus menimbulkan ketidaktentuan mengenai hala tuju politik negara itu dan masa depan hubungan dengan Palestin.

“Selama bertahun-tahun, kami sentiasa menghulurkan tangan kepada pihak Israel untuk mencapai keamanan supaya Israel dan Palestin dapat hidup dalam keadaan selamat, stabil dan aman,” kata Encik Abbas.

“Kami berharap sebaik sahaja pemerintah baru Israel dibentuk, kedua-dua pihak dapat kembali mengadakan dialog,” tambah beliau.

Kenyataan itu dibuat selepas pertemuan beliau dengan Presiden Cyprus, Encik Nikos Christodoulides, di ibu negara Nicosia.

Encik Abbas berkata Cyprus berada dalam kedudukan yang sesuai untuk membantu merapatkan hubungan antara Israel dengan Palestin kerana negara Mediterranean itu mempunyai hubungan diplomatik yang baik dengan kedua-dua pihak.

Menurut beliau, sebarang usaha pengantaraan perlu berasaskan undang-undang antarabangsa serta ketetapan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB).

“Saya tidak perlu menghuraikan hubungan baik antara rakyat Palestin dengan rakyat Cyprus.

“Namun, Cyprus juga mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Israel. Oleh itu, anda boleh memainkan peranan sebagai pengantara antara kedua-dua pihak,” katanya semasa jamuan tengah hari bersama delegasi kedua-dua negara.

Encik Christodoulides pula menyambut baik kesediaan Palestin untuk kembali ke meja rundingan.

Beliau menyifatkan lawatan Encik Abbas sebagai sesuatu yang penting ketika rantau Timur Tengah berdepan cabaran keselamatan dan ketidakstabilan politik.

Menurutnya, Cyprus bersedia membantu mewujudkan keadaan yang membolehkan usaha damai diteruskan.

“Kami bersedia memainkan apa sahaja peranan yang dianggap perlu oleh Palestin untuk mencapai matlamat bersama, khususnya dalam mewujudkan keselamatan dan kestabilan di rantau ini,” katanya.

Gesaan Encik Abbas dibuat ketika Israel berdepan kemungkinan rundingan panjang untuk membentuk kerajaan campuran selepas pilihan raya Parlimen pada 27 Oktober.

Dengan hampir semua undi selesai dikira, blok pimpinan Perdana Menteri, Encik Benjamin Netanyahu, dan gabungan pembangkang yang diketuai bekas panglima tentera, Encik Gadi Eisenkot, dilaporkan gagal memperoleh majoriti yang diperlukan.

Keadaan itu bermakna kedua-dua pihak perlu mendapatkan sokongan parti lain bagi membentuk pemerintah.

Knesset, iaitu Parlimen Israel, mempunyai 120 kerusi dan sesebuah kerajaan memerlukan sokongan sekurang-kurangnya 61 anggota untuk memperoleh majoriti.

Kegagalan mana-mana blok mencapai jumlah itu berpotensi menyebabkan rundingan pembentukan kerajaan berlarutan selama beberapa minggu.

Keputusan pilihan raya tersebut turut menjadi perhatian Palestin kerana perubahan kepimpinan Israel boleh mempengaruhi dasar terhadap wilayah Palestin yang diduduki serta kemungkinan rundingan damai disambung semula.

Bagaimanapun, sokongan terhadap penyelesaian dua negara, yang membolehkan Israel dan Palestin wujud sebagai dua negara berdaulat, semakin terpinggir daripada agenda politik utama Israel.

Ini bermakna pembentukan pemerintah baru tidak semestinya membawa perubahan dasar terhadap Palestin.

Hubungan Israel-Palestin semakin merosot sepanjang pemerintahan Encik Netanyahu, khususnya susulan peluasan penempatan Yahudi dan peningkatan keganasan terhadap rakyat Palestin di Tebing Barat yang diduduki.

Pihak Berkuasa Palestin pimpinan Encik Abbas hanya mempunyai kuasa pentadbiran terhad di sebahagian kawasan Tebing Barat.

Israel menduduki wilayah itu sejak perang Timur Tengah pada 1967.

Kini, lebih 500,000 penduduk Israel tinggal di penempatan Yahudi di Tebing Barat, bersama kira-kira tiga juta rakyat Palestin.

Penempatan tersebut dianggap tidak sah di bawah undang-undang antarabangsa, walaupun Israel mempertikaikan pendirian itu.

Beberapa menteri berhaluan kanan dalam kerajaan Encik Netanyahu sebelum ini turut secara terbuka menggesa Israel mengambil alih sepenuhnya Tebing Barat.

Mereka juga menyokong dasar yang boleh mendorong rakyat Palestin meninggalkan wilayah tersebut dan Jaluran Gaza.

Pada masa sama, perang Israel di Gaza selepas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 telah memusnahkan sebahagian besar wilayah itu dan memburukkan lagi hubungan kedua-dua pihak.

Walaupun semakin banyak negara mengiktiraf Palestin sebagai sebuah negara berdaulat, proses damai Israel-Palestin masih gagal menunjukkan kemajuan ketara.

Bagi Encik Abbas, perubahan politik di Israel kini menawarkan peluang untuk menghidupkan semula rundingan.

Namun, kejayaan usaha tersebut bergantung pada kesediaan kerajaan Israel yang bakal dibentuk untuk kembali kepada pendekatan diplomatik dan mempertimbangkan penyelesaian dua negara.