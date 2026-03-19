Aidilfitri disambut seawal 19 Mac oleh beberapa kumpulan di Indonesia

Penduduk Muslim Negeri Hila, Leihitu, Maluku Tengah ketika menunaikan solat sunat Aidilfitri di Masjid Hasan Soleman, Hila.pada 19 Mac - Foto Antara

Penduduk Muslim Negeri Hila, Leihitu, Maluku Tengah ketika menunaikan solat sunat Aidilfitri di Masjid Hasan Soleman, Hila.pada 19 Mac - Foto Antara

Aidilfitri disambut seawal 19 Mac oleh beberapa kumpulan di Indonesia

Aidilfitri disambut seawal 19 Mac oleh beberapa kumpulan di Indonesia

JAKARTA: Perbezaan penetapan Hari Raya Aidilfitri kembali terserlah di Indonesia apabila beberapa kumpulan dan tarekat menyambut 1 Syawal 1447 Hijrah lebih awal pada Khamis, 19 Mac berdasarkan kaedah pengiraan masing-masing.

Sambutan tersebut berlaku ketika pemerintah masih belum menetapkan tarikh rasmi Aidilfitri, dengan sidang isbat dijadualkan berlangsung pada hari sama pukul 4 petang waktu tempatan di Kementerian Agama.

Walaupun terdapat perbezaan, pelaksanaan solat Aidilfitri di beberapa lokasi dilaporkan berjalan lancar, khusyuk serta dikawal oleh pihak berkuasa tempatan, lapor agensi berita Antara dan CNN Indonesia.

Naqsyabandiyah sambut lebih awal di beberapa bandar

Di beberapa bandar utama seperti Makassar, Padang dan Bima, jemaah Tarekat Naqsyabandiyah telah melaksanakan solat Aidilfitri lebih awal. Ketua Polis Sektor Tamalanrea, Kompol Muhammad Yusuf, mengesahkan perkara itu di Makassar. “Ya, betul, sudah ada yang menyambut Aidilfitri hari ini (Khamis, 19 Mac) ” katanya.

Beliau berkata pihak polis ditempatkan di lokasi bagi memastikan kelancaran ibadah.

“Jumlah jemaah sekitar 100 orang. Kami hanya menjalankan pengamanan supaya pelaksanaan ibadah berjalan lancar,” katanya.

Maluku Tengah kekal dengan kaedah tradisi

Di Negeri Hila, Maluku Tengah, ribuan jemaah turut menyambut Aidilfitri dengan menunaikan solat di Masjid Hasan Soleman. Imam masjid, Abdul Kadir Ollong, berkata: “Penetapan 1 Ramadan kami bermula daripada 1 Muharam 1447 Hijrah, dan ia berterusan sehingga 1 Syawal hari ini (19 Mac),” katanya. Solat Aidilfitri bermula sekitar pukul 8.13 pagi waktu tempatan, dengan khutbah disampaikan oleh Yusuf Lating.

Dalam khutbahnya, beliau mengingatkan jemaah tentang kepentingan meningkatkan ketakwaan.

“Krisis kita hari ini adalah krisis tidak takut kepada Allah. Kita perlu berubah dan menjadi insan yang memberi manfaat kepada orang lain,” katanya.

Depok dan Tulungagung turut sertai sambutan awal

Di Depok, sekitar 500 jemaah Majelis Sabilun Nahdhah menunaikan solat Aidilfitri di kawasan terbuka di Jalan Ir H. Juanda pada Khamis, 19 Mac 2026. Pegawai perhubungan awam polis, AKP Made Budi, berkata seramai 15 anggota polis ditugaskan bagi memastikan keselamatan. “Kegiatan ini berjalan lancar dengan penglibatan sekitar 500 jemaah,” katanya.

Sementara itu, di Tulungagung, kira-kira 100 jemaah melaksanakan solat Aidilfitri di Masjid Nur Muhammad Al Muhdlor. Ketua Polis Sektor Sumbergempol, AKP Mochamad Anshori, berkata kawalan keselamatan dilakukan secara terbuka dan tertutup. “Pelaksanaan berjalan lancar dan terkawal,” katanya.



Aceh kekalkan amalan warisan lebih 200 tahun

Di Nagan Raya, Aceh, ribuan pengikut Tarekat Syattariyah turut menyambut Aidilfitri lebih awal pada Khamis, 19 Mac 2026.

Bupati Nagan Raya, Teuku Raja Keumangan, berkata penetapan tarikh dibuat berdasarkan kaedah Hisab Bilangan Lima yang telah diamalkan sejak lebih 200 tahun lalu.

“Kaedah ini telah digunakan secara turun-temurun dan menjadi sebahagian daripada tradisi masyarakat di sini,” katanya.

Beliau menegaskan bahawa perbezaan tarikh sambutan bukan perkara baharu. “Di Nagan Raya ini sudah biasa. Ada yang menggunakan rukyah, ada yang hisab, dan di peringkat nasional pun perbezaan sering berlaku,” katanya.

Jember kekal dengan kaedah kitab tradisional

Di Jember dan kawasan sekitarnya, ribuan penduduk turut menyambut Aidilfitri lebih awal pada 19 Mac, khususnya di sekitar Pondok Pesantren Mahfilud Dluror. Penduduk di kawasan itu memulakan puasa lebih awal, iaitu pada Selasa, 17 Februari, berdasarkan rujukan kitab tradisional yang telah diamalkan sejak tahun 1826.

Solat Aidilfitri dilaksanakan di Masjid Salafiyah Syafi’iyah dan kawasan pondok pesantren, dengan kehadiran jemaah dari kawasan sekitar.

Perbezaan sebagai dinamika keagamaan

Fenomena sambutan Aidilfitri lebih awal ini mencerminkan kepelbagaian kaedah penentuan awal bulan Hijrah dalam kalangan umat Islam di Indonesia. Sebahagian menggunakan kaedah hisab, manakala yang lain bergantung kepada rukyah atau tradisi tertentu yang diwarisi turun-temurun.

Dalam masa sama, pihak berkuasa dan pemimpin masyarakat terus menggesa agar perbezaan ini ditangani dengan sikap saling menghormati dan toleransi.

Sidang isbat yang dijadualkan berlangsung pada lewat petang Khamis, 19 Mac dijangka menjadi penentu rasmi tarikh Aidilfitri bagi seluruh negara.

Keputusan tersebut akan mengambil kira gabungan kaedah hisab dan rukyatul hilal sebelum diumumkan kepada masyarakat.