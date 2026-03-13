Wakil Penyelaras Suruhanjaya untuk Orang Hilang dan Mangsa Keganasan (KontraS), Andrie Yunus (berbaju gelap), dilihat menyertai satu aksi protes dengan cuba memasuki ruang mesyuarat Jawatankuasa Kerja (Panja) Pindaan Undang-Undang Tentera Nasional Indonesia (TNI) melibatkan DPR-RI dan Kementerian Pertahanan di Hotel Fairmont, Jakarta pada 15 Mac 2025 . - Foto Tangkap layar Facebook

JAKARTA: Seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia cedera parah selepas disimbah asid oleh dua lelaki bermotosikal dalam satu serangan di Jakarta, sekali gus mencetuskan gesaan supaya siasatan menyeluruh dijalankan di negara itu.

Mangsa, Encik Andrie Yunus, timbalan penyelaras kumpulan hak asasi Suruhanjaya untuk Orang Hilang dan Mangsa Keganasan (KontraS), mengalami kecederaan serius pada muka, mata, tangan dan dada dalam serangan yang berlaku lewat malam 12 Mac.

Menurut penyelaras KontraS, Encik Dimas Bagus Arya, Andrie ketika itu sedang menunggang motosikal apabila dihampiri dua lelaki menaiki skuter. Salah seorang daripada mereka kemudian melemparkan asid ke arah wajahnya.

Kedua-dua suspek dilaporkan menutup wajah mereka semasa melakukan serangan tersebut.

Encik Andrie, yang sebelum ini pernah menerima ancaman berkaitan aktivisme beliau, segera dikejarkan ke hospital selepas mengalami luka melecur pada kira-kira 24 peratus bahagian tubuhnya. “Kami melihat serangan asid ini sebagai cubaan untuk membungkam suara kritikal dalam masyarakat,” kata Encik Dimas.

Beliau menambah bahawa Encik Andrie merupakan pengkritik lantang terhadap langkah-langkah yang dilihat meningkatkan pengaruh tentera dalam pemerintah Indonesia.

Menurut KontraS, sebelum serangan berlaku, Encik Andrie baru sahaja selesai merakam sebuah podcast yang membincangkan isu tersebut.

Encik Dimas turut menggesa pihak polis supaya menjalankan siasatan segera bagi mengenal pasti dalang di sebalik serangan itu. “Kami meminta pihak polis mengenal pasti pelaku dan motif di sebalik serangan ini secepat mungkin,” katanya.

Jurucakap polis Jakarta, Encik Budi Hermanto, berkata siasatan telah dibuka bagi menyiasat insiden tersebut. “Kami telah memulakan siasatan untuk mengenal pasti pelaku serangan,” katanya kepada AFP.

Serangan terhadap aktivis itu berlaku di tengah kebimbangan yang semakin meningkat terhadap keadaan demokrasi di Indonesia.

Dalam laporan terbaharunya mengenai ekonomi terbesar Asia Tenggara itu, Human Rights Watch menyatakan bahawa Indonesia di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto sedang melalui beberapa cabaran dalam aspek tadbir urus demokrasi.

Menurut laporan tersebut, beberapa insiden melibatkan pengendalian protes, kawalan media serta tekanan terhadap aktivis telah menimbulkan perbincangan dalam kalangan pemerhati hak asasi mengenai ruang kebebasan bersuara di negara itu.

Perkembangan ini turut mencetuskan seruan daripada kumpulan masyarakat sivil supaya perlindungan terhadap hak kebebasan bersuara dan keselamatan aktivis terus diperkukuh.