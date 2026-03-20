Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengunjungi Masjid Lakemba sempena sambutan Aidilfitri di Sydney, Australia, pada 20 Mac 2026. - Foto REUTERS

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengunjungi Masjid Lakemba sempena sambutan Aidilfitri di Sydney, Australia, pada 20 Mac 2026. - Foto REUTERS

Albanese dicemuh ketika lawat masjid di Sydney sempena Aidilfitri Insiden di Masjid Lakemba semasa PM Australia sertai jemaah, cermin kemarahan terhadap pendirian pemerintah mengenai konflik Gaza

SYDNEY: Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, dicemuh dan disorak oleh sekumpulan penunjuk perasaan ketika menghadiri solat sunat Aidilfitri di masjid terbesar negara itu, mencerminkan kemarahan terhadap pendirian pemerintah mengenai konflik Gaza.

Insiden berlaku di Masjid Lakemba di barat Sydney, kira-kira 15 minit selepas Encik Albanese dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Encik Tony Burke, menyertai jemaah bagi menandakan berakhirnya bulan puasa Ramadan.

Rakaman video menunjukkan penunjuk perasaan menjerit dan mengganggu majlis, sambil melaungkan “Keluar!” serta menuduh kedua-dua pemimpin itu sebagai “penyokong pembunuhan beramai-ramai”, merujuk kepada tindakan Israel di Gaza susulan serangan Hamas pada 2023.

Ketegangan itu berlaku dalam suasana sensitif yang semakin meningkat dalam kalangan komuniti Islam dan Yahudi di Australia, yang masing-masing menyuarakan kebimbangan terhadap pendekatan pemerintah dalam konflik tersebut.

Sejak perang di Gaza bermula, pemerintah pimpinan parti tengah kiri itu dilihat mengambil pendekatan seimbang dengan menyatakan keprihatinan terhadap rakyat Palestin, berulang kali menggesa gencatan senjata, namun pada masa sama menyokong hak Israel untuk mempertahankan diri.

Ketika insiden berlaku, seorang penganjur dilihat cuba menenangkan keadaan.

“Saudara-saudari sekalian, bertenang sedikit. Ini hari raya, hari yang sepatutnya penuh kegembiraan,” katanya sambil meminta orang ramai duduk dan menghentikan rakaman.

Seorang pengawal keselamatan turut dilihat menahan seorang individu sebelum mengiringinya keluar dari kawasan masjid.

Penunjuk perasaan terus melaungkan “malu pada kamu” ketika Encik Albanese dan Encik Burke meninggalkan lokasi.

Namun, Encik Albanese kemudian menyifatkan acara tersebut secara keseluruhan sebagai berjalan dengan baik.

“Acara di masjid itu sangat positif,” katanya kepada wartawan.

Beliau menegaskan bahawa insiden itu melibatkan hanya sebilangan kecil individu.

“Jika hanya beberapa orang mencemuh dalam kumpulan seramai 30,000 orang, ia perlu dilihat dalam konteks tersebut,” katanya.

Menurut beliau, sebahagian daripada kemarahan yang timbul mungkin berpunca daripada keputusan pemerintah pada Mac untuk mengisytiharkan kumpulan Hizb ut-Tahrir sebagai pertubuhan kebencian yang diharamkan.

Langkah itu diambil susulan undang-undang baharu selepas insiden tembakan maut di Bondi Beach pada 14 Disember lalu.

Ketegangan berkaitan konflik Gaza turut tercermin dalam beberapa siri protes sebelum ini.

Dalam protes tersebut, seramai 27 individu ditahan selepas berlaku pertembungan dengan pihak polis.