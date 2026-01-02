Gambar yang dikeluarkan oleh Agensi Berita Pusat Korea (KCNA) menunjukkan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un (kanan), bersama anak perempuannya Kim Ju Ae (tengah) dan isterinya Ri Sol Ju, bertepuk tangan semasa sebuah persembahan seni bagi meraikan sambutan Tahun Baru 2026 di Stadium May Day, Pyongyang, Korea Utara, pada 1 Januari 2026. Menurut KCNA, Kim Jong Un menyampaikan ucapan yang memuji pencapaian negara itu sepanjang 2025 serta menyeru perpaduan nasional menjelang Kongres ke-9 Parti Pekerja Korea. - Foto EPA

SEOUL: Anak perempuan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, yang dikenali sebagai Ju Ae dan semakin dilihat sebagai calon berpotensi pengganti bapanya, buat pertama kali tampil dalam lawatan awam ke Makam Kumsusan di Pyongyang bersama kedua-dua ibu bapanya, menurut foto yang dikeluarkan media rasmi negara itu pada Jumaat, 2 Januari.

Imej yang disiarkan oleh Agensi Berita Pusat Korea (KCNA) menunjukkan Kim Jong Un, isterinya Ri Sol Ju dan Ju Ae memberi penghormatan kepada pengasas negara Kim Il Sung serta bekas pemimpin Kim Jong Il di Istana Matahari Kumsusan pada 1 Januari, sempena Tahun Baharu. Ju Ae kelihatan berdiri di antara kedua-dua ibu bapanya di dewan utama, satu kedudukan simbolik yang menarik perhatian penganalisis.

Lawatan itu merupakan penampilan sulung Ju Ae di lokasi paling suci dalam landskap politik Korea Utara, sekali gus menambah kepada spekulasi bahawa beliau sedang disiapkan secara berperingkat sebagai pemimpin generasi keempat negara bersenjata nuklear itu.

Selama beberapa dekad, propaganda Korea Utara menekankan apa yang dikenali sebagai “garis keturunan Paektu” naratif yang mengangkat keluarga Kim sebagai dinasti revolusi dan asas legitimasi kuasa negara. Penganalisis berkata kemunculan Ju Ae dalam acara simbolik sebegini mengukuhkan lagi naratif dinasti tersebut.

ada umum pada 2022 apabila beliau menemani bapanya semasa pelancaran peluru berpandu balistik antara benua (ICBM). Sejak itu, penampilannya dalam media negara semakin kerap, termasuk dalam sambutan Tahun Baru 2026 dan lawatan luar negara pertamanya ke Beijing pada September lalu.

Walaupun identiti dan usia Ju Ae tidak pernah disahkan secara rasmi oleh Pyongyang, agensi perisikan Korea Selatan percaya beliau ialah Kim Ju Ae, yang dipercayai dilahirkan pada awal 2010-an. Kewujudannya sebelum ini hanya diketahui melalui pendedahan tidak langsung oleh bekas pemain NBA, Dennis Rodman, yang melawat Korea Utara pada 2013.

Dalam laporan KCNA mengenai lawatan ke Kumsusan, media negara tidak menamakan Ju Ae atau Ri Sol Ju secara langsung, namun menyatakan bahawa para pemimpin berikrar untuk berkhidmat demi “kemakmuran dan pembangunan kekal” Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) dengan “kesetiaan sepenuh hati” kepada Kim Jong Un.

Kehadiran Ju Ae di makam itu, menurut penganalisis, bukan kebetulan. Kim Jong Un lazimnya melawat Kumsusan pada tarikh penting dan ulang tahun utama sebagai simbol kesinambungan kepimpinan keluarga Kim.

Hong Min, penyelidik kanan di Korea Institute for National Unification yang berpangkalan di Seoul, berkata lawatan itu lebih bertujuan memaparkan imej keluarga yang kukuh, bukannya pengumuman tersirat mengenai penggantian kepimpinan. “Kedudukan Ju Ae di antara Kim Jong Un dan Ri Sol Ju menunjukkan konsep ‘kekeluargaan gaya Kim Jong Un’, iaitu imej keluarga yang stabil dan bersatu,” katanya kepada NK News. “Ia berbeza daripada struktur penggantian kepimpinan.”

Hong menjelaskan bahawa dalam peralihan kuasa terdahulu, calon pengganti biasanya digambarkan berjalan selangkah di belakang pemimpin, dengan ekspresi wajah yang serius dan terkawal. Sebaliknya, Ju Ae sering kelihatan berjalan seiring atau kadangkala mendahului bapanya, dengan ekspresi yang lebih santai dan tersenyum. “Ini menunjukkan beliau belum diposisikan sebagai pengganti secara rasmi,” katanya.

Beliau menambah bahawa adalah terlalu awal untuk membuat kesimpulan sedemikian, memandangkan Korea Utara setakat ini hanya diperintah oleh lelaki daripada keluarga Kim. Selain itu, struktur penggantian biasanya dirahsiakan sehingga calon mencapai usia minimum untuk menyertai Parti Pekerja Korea, iaitu 18 tahun.

“Mendedahkan Kim Ju Ae sebagai pengganti ketika beliau baru berusia sekitar 13 tahun dan belum layak menyertai parti adalah hampir mustahil,” kata Hong. “Ia akan menuntut kos politik yang sangat besar dan penggunaan tenaga politik yang tidak realistik.”

Bagaimanapun, penganalisis lain melihat kemunculan Ju Ae di Kumsusan sebagai langkah yang dikira dengan teliti. Cheong Seong-chang, naib presiden Institut Sejong, berpendapat penampilan itu mungkin isyarat awal menjelang Kongres Parti Pekerja yang akan datang, di mana hala tuju kepimpinan masa depan boleh mula dibentuk.

Sementara itu, Kementerian Penyatuan Korea Selatan berkata pihaknya akan “terus memantau dengan teliti” aktiviti Ju Ae. Seorang jurucakap kementerian menegaskan bahawa masih terlalu awal untuk menganggap beliau sebagai pengganti, memandangkan usianya dan ketiadaan sebarang jawatan rasmi.

Dalam perkembangan berkaitan, Kim Jong Un turut berikrar untuk meningkatkan lagi pengeluaran peluru berpandu dan peluru artileri, sambil menyifatkannya sebagai “pencegah perang” di tengah peningkatan kesiapsiagaan ketenteraan Amerika Syarikat dan Korea Selatan.

Gabungan imej keluarga yang semakin ditonjolkan dan retorik ketenteraan yang tegas menggambarkan strategi dua hala Pyongyang: mengukuhkan legitimasi dalaman melalui simbol dinasti, sambil mengekalkan tekanan strategik ke atas musuh luar.