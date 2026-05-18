Anak Mahmoud Abbas dilantik ke jawatan tertinggi gerakan Fatah
Pemilihan Yasser Abbas cetuskan spekulasi pengganti kepimpinan Palestin
May 18, 2026 | 1:59 PM
(GAMBAR FAIL) Presiden Palestin, Mahmoud Abbas (tengah), diiringi dua anak lelakinya, Yasser (kiri) dan Tarek (kanan), memberikan kenyataan ringkas sebelum meninggalkan sebuah hospital berhampiran Ramallah di Tebing Barat yang diduduki pada 28 Mei 2018 selepas menerima rawatan selama lapan hari akibat radang paru-paru. Anak Mahmoud Abbas, Yasser Abbas, memenangi kerusi dalam badan pembuat keputusan tertinggi Fatah pada 17 Mei 2026 ketika keputusan awal kongres pertama gerakan Palestin itu dalam tempoh sedekad mula diumumkan. Yasser, 64 tahun, ialah ahli perniagaan yang banyak menghabiskan masanya di Canada dan memperoleh tempat dalam Jawatankuasa Pusat Fatah selepas dilantik kira-kira lima tahun lalu sebagai “wakil khas” bapanya. - Foto AFP
RAMALLAH: Anak Presiden Palestin Encik Mahmoud Abbas dilantik ke badan kepimpinan tertinggi parti Fatah ketika gerakan itu berdepan tekanan politik dan krisis keyakinan rakyat di tengah perang berterusan di Gaza.
Encik Yasser Abbas, 64 tahun, memperoleh kerusi dalam Jawatankuasa Pusat Fatah, badan pentadbiran tertinggi parti itu, menerusi Kongres Agung Kelapan Fatah yang berlangsung dari 14 Mei hingga 17 Mei di Ramallah, Tebing Barat. Kongres itu merupakan persidangan pertama Fatah dalam tempoh hampir sedekad.
