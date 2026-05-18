RAMALLAH: Anak Presiden Palestin Encik Mahmoud Abbas dilantik ke badan kepimpinan tertinggi parti Fatah ketika gerakan itu berdepan tekanan politik dan krisis keyakinan rakyat di tengah perang berterusan di Gaza.

Encik Yasser Abbas, 64 tahun, memperoleh kerusi dalam Jawatankuasa Pusat Fatah, badan pentadbiran tertinggi parti itu, menerusi Kongres Agung Kelapan Fatah yang berlangsung dari 14 Mei hingga 17 Mei di Ramallah, Tebing Barat. Kongres itu merupakan persidangan pertama Fatah dalam tempoh hampir sedekad.

