RAMALLAH: Presiden Penguasa Palestin, Encik Mahmoud Abbas, dipilih semula secara sebulat suara sebagai pemimpin gerakan Fatah pada 14 Mei ketika Palestin berdepan tekanan politik, perang di Gaza dan cabaran besar terhadap masa depan perjuangan negara itu.

Agensi berita Palestin, WAFA, melaporkan para delegasi Persidangan Agung Kelapan Fatah memberi sokongan penuh kepada Encik Abbas untuk terus mengetuai gerakan berkenaan sebagai ketua dan pemimpin tertinggi Fatah.

