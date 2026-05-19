Anak Mahmoud Abbas janji utamakan Gaza selepas dipilih sertai kepimpinan Fatah
May 19, 2026 | 12:52 PM
Yasser Abbas (kanan), anggota baharu Jawatankuasa Pusat Fatah, meraikan kemenangan bersama seorang penyokong di Ramallah, Tebing Barat yang diduduki Israel pada 18 Mei 2026. - Foto AFP
RAMALLAH: Anak Presiden Palestin, Mahmoud Abbas, berikrar untuk memberi tumpuan kepada Gaza dan mengembalikan wilayah itu “ke pangkuan legitimasi Palestin” selepas dipilih menyertai badan pembuat keputusan tertinggi pergerakan Fatah.
Kenyataan itu dibuat oleh Encik Yasser Abbas sehari selepas beliau dipilih menganggotai Jawatankuasa Pusat Fatah dalam kongres pertama pergerakan tersebut dalam tempoh sedekad.
