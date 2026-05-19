RAMALLAH: Anak Presiden Palestin, Mahmoud Abbas, berikrar untuk memberi tumpuan kepada Gaza dan mengembalikan wilayah itu “ke pangkuan legitimasi Palestin” selepas dipilih menyertai badan pembuat keputusan tertinggi pergerakan Fatah.

Kenyataan itu dibuat oleh Encik Yasser Abbas sehari selepas beliau dipilih menganggotai Jawatankuasa Pusat Fatah dalam kongres pertama pergerakan tersebut dalam tempoh sedekad.

Laporan berkaitan
Anak Mahmoud Abbas dilantik ke jawatan tertinggi gerakan FatahMay 18, 2026 | 1:59 PM
Presiden Penguasa Palestin umum pilihan raya pertama Parlimen PLOFeb 3, 2026 | 10:42 AM
PalestinMahmoud Abbas