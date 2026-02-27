Muhammad Kerry Adrianto Riza (kanan), bekas timbalan pengarah Pengoptimuman Produk di PT Kilang Pertamina Internasional dan anak kepada ahli perniagaan Riza Chalid, ditemani isterinya Atya Sardadi (kiri), menunggu prosiding keputusan kes rasuah Pertamina di sebuah mahkamah di Jakarta pada 26 Februari 2026. Riza Chalid yang digelar “godfather petrol”, anaknya Muhammad Kerry Adrianto Riza serta beberapa pegawai kanan Pertamina dinamakan dalam kes rasuah itu. Mereka dituduh bersekongkol mengimport minyak mentah dari pembekal luar negara pada harga lebih tinggi berbanding mendapatkan bekalan domestik seperti diwajibkan undang-undang Indonesia, menurut Pejabat Peguam Negara. - Foto AFP

JAKARTA: Mahkamah Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara terhadap sembilan individu termasuk dua bekas ketua pegawai eksekutif anak syarikat Pertamina dalam satu kes rasuah besar yang didakwa menyebabkan kerugian negara mencecah AS$17 bilion (S$21.49 bilion).

Perbicaraan yang bermula petang Khamis, 26 Februari berlarutan hingga awal pagi Jumaat, 27 Februari itu merupakan antara kes rasuah terbesar di bawah pentadbiran Presiden Prabowo Subianto yang berjanji membanteras penyelewengan.

Panel hakim menjatuhkan hukuman antara sembilan hingga 15 tahun penjara, lebih rendah daripada tuntutan pendakwa raya yang memohon hukuman antara 14 hingga 18 tahun.

Tertuduh berprofil tertinggi, anak kepada taikun minyak Muhammad Kerry Adrianto Riza, dijatuhi hukuman penjara 15 tahun selepas didapati bersalah memanipulasi kontrak pajakan terminal bahan api dan bersekongkol dengan pegawai Pertamina. “Muhammad Kerry Adrianto Riza telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan rasuah secara bersama,” kata Hakim Fajar Kusuma Aji.

Mahkamah turut memerintahkan beliau membayar denda 1 bilion rupiah serta ganti rugi kira-kira 2.9 trilion rupiah. Sekiranya gagal, asetnya boleh dirampas. Kerry merupakan pemilik sebenar di sebalik Orbital Terminal Merak, yang menurut pendakwa raya dipajak secara tidak perlu oleh Pertamina sehingga menyebabkan kerugian kepada negara.

Kerry ialah anak kepada taiukun pedagang minyak terkenal Mohammad Riza Chalid yang digelar “godfather petrol”. Riza turut dinamakan suspek dalam siasatan sama tetapi melarikan diri dari Indonesia. Rekod imigresen menunjukkan beliau meninggalkan negara itu ke Malaysia dan Interpol mengeluarkan notis merah terhadapnya.

Pendakwa raya berkata skandal Pertamina melibatkan import minyak mentah berkualiti rendah pada harga lebih tinggi selain beberapa amalan rasuah lain.

Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, masing-masing dipenjara sembilan tahun. Kesemua tertuduh sebelum ini menafikan pertuduhan.

Peguam Kerry, Patra Zen, berkata anak guamnya akan merayu. “Kami menolak keputusan ini dan akan memfailkan rayuan,” katanya. Yoki pula menyifatkan keputusan itu tidak adil. “Saya kecewa dengan keputusan ini,” katanya di luar mahkamah. Peguam Riva, Luhut Pangaribuan, turut menyatakan rasa sedih dan kecewa.