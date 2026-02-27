Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Anak taikun minyak antara 9 dipenjara dalam skandal rasuah AS$17b Pertamina

Muhammad Kerry Adrianto Riza, bekas Timbalan Pengarah, Pengoptimuman Produk di PT Kilang Pertamina Internasional, dan anak kepada ahli perniagaan, Encik Riza Chalid, ditemani isterinya Cik Atya Sardadi, semasa menunggu prosiding keputusan kes rasuah Pertamina di sebuah mahkamah di Jakarta pada 26 Februari 2026. - Foto AFP

JAKARTA: Mahkamah Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara terhadap sembilan individu termasuk dua bekas ketua pegawai eksekutif anak syarikat Pertamina dalam satu kes rasuah besar yang didakwa menyebabkan kerugian negara mencecah AS$17 bilion ($21.5 bilion).

Perbicaraan yang bermula pada petang 26 Februari, berlarutan hingga awal pagi 27 Februari itu merupakan antara kes rasuah terbesar di bawah pentadbiran Presiden Prabowo Subianto yang berjanji membanteras penyelewengan.

Panel hakim menjatuhkan hukuman antara sembilan dengan 15 tahun penjara, lebih rendah daripada tuntutan pendakwa raya yang memohon hukuman antara 14 dengan 18 tahun.

Tertuduh berprofil tertinggi, anak kepada taikun minyak, Muhammad Kerry Adrianto Riza, dijatuhi hukuman penjara 15 tahun selepas didapati bersalah memanipulasi kontrak pajakan terminal bahan api dan bersekongkol dengan pegawai Pertamina.

“Muhammad Kerry Adrianto Riza telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan rasuah secara bersama,” kata Hakim Fajar Kusuma Aji.

Mahkamah turut memerintahkan beliau membayar denda 1 bilion rupiah serta ganti rugi kira-kira 2.9 trilion rupiah. Sekiranya gagal, asetnya boleh dirampas.

Kerry merupakan pemilik sebenar di sebalik Orbital Terminal Merak, yang menurut pendakwa raya dipajak secara tidak perlu oleh Pertamina sehingga menyebabkan kerugian kepada negara.

Kerry ialah anak kepada taikun pedagang minyak terkenal, Mohammad Riza Chalid, yang digelar ‘Godfather Petrol’.

Riza turut dinamakan suspek dalam siasatan sama tetapi melarikan diri dari Indonesia.

Rekod imigresen menunjukkan beliau meninggalkan negara itu ke Malaysia dengan polis antarabangsa (Interpol) kini mengeluarkan notis merah terhadapnya.

Pendakwa raya berkata skandal Pertamina melibatkan import minyak mentah bermutu rendah pada harga lebih tinggi selain beberapa amalan rasuah lain.

Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, juga dipenjara sembilan tahun.

Kesemua tertuduh sebelum ini menafikan pertuduhan.

Peguam Kerry, Encik Patra Zen, berkata anak guamnya akan merayu.

“Kami menolak keputusan ini dan akan memfailkan rayuan,” katanya.

Yoki pula menyifatkan keputusan itu tidak adil. “Saya kecewa dengan keputusan ini,” katanya di luar mahkamah.

Peguam Riva, Encik Luhut Pangaribuan, menyatakan rasa sedih dan kecewa.

Kes ini berpusat pada pajakan terminal bahan api secara tidak sah dan import minyak mentah yang merugikan negara.