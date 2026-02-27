Penghadang keselamatan dipasang di luar “The Lodge”, kediaman rasmi Perdana Menteri Australia di Canberra, Australia, 25 Februari 2026. - Foto REUTERS

CANBERRA: Kediaman rasmi Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, terpaksa dikosongkan minggu ini susulan ancaman bom yang dikaitkan dengan persembahan kumpulan tarian China anti-Beijing, menurut penganjur acara itu pada 27 Februari.

Encik Albanese dipindahkan dari The Lodge di Canberra pada 24 Februari selepas berlaku apa yang disifatkan sebagai “insiden keselamatan” oleh pihak berkuasa.

Polis sebelum ini memaklumkan tiada objek mencurigakan ditemui selepas pemeriksaan dan menegaskan tiada ancaman kepada orang awam, namun tidak mendedahkan punca kejadian.

Presiden Persatuan Falun Dafa Australia, Cik Lucy Zhao, pada 27 Februari mengesahkan ancaman tersebut berkait dengan persembahan kumpulan tarian Shen Yun yang berpangkalan di New York. “Kami membuat laporan kepada agensi keselamatan negara termasuk polis,” katanya kepada AFP. “Kami perlu mengambilnya dengan serius.”

Menurut Cik Zhao, ancaman itu diterima melalui e-mel dalam bahasa Mandarin dua hari sebelum kejadian, dengan tujuan menghentikan persembahan Shen Yun di Australia.

Salinan e-mel yang dikongsi kepada AFP menyatakan sejumlah besar bahan letupan nitrogliserin telah diletakkan di kediaman perdana menteri. “Jika persembahan Shen Yun tetap diteruskan, kediaman perdana menteri akan diletupkan menjadi runtuhan berdarah,” menurut mesej ancaman itu.

Cik Zhao mendakwa Parti Komunis China cuba menggagalkan persembahan Shen Yun di peringkat antarabangsa termasuk melalui ugutan.

Shen Yun dikaitkan dengan gerakan kerohanian Falun Gong atau Falun Dafa, yang diasaskan pada 1992 dan mendakwa mempunyai hampir 100 juta pengikut.

China mengharamkan Falun Gong pada 1999 selepas kira-kira 10,000 ahlinya berhimpun secara aman di luar bangunan pemerintah di Beijing. Beijing menuduh kumpulan itu sebagai “kultus jahat” dan menganggap persembahan Shen Yun sebagai alat politik.

Jurucakap Kementerian Luar China berkata negaranya menentang semua bentuk keganasan. “China sentiasa menentang pelbagai tindakan keganasan,” katanya. Namun beliau menambah bahawa persembahan Shen Yun “bukan aktiviti kebudayaan biasa, tetapi alat politik untuk menyebarkan maklumat kultus dan mengumpul dana”.

Insiden ini mencetuskan kebimbangan terhadap keselamatan acara kebudayaan yang melibatkan kumpulan yang sensitif dari sudut geopolitik.

Resolusi Parlimen Eropah pada Januari 2024 menyatakan Falun Gong telah berdepan “penganiayaan berterusan” di China. Walaupun diharamkan di tanah besar China, persembahan Shen Yun terus mendapat sambutan antarabangsa.

Menurut laporan ProPublica, persembahan Shen Yun di seluruh dunia menjana pendapatan sekitar AS$46 juta (S$58 juta) pada 2022 sahaja.

Pihak berkuasa Australia kini menyiasat sumber ancaman tersebut, namun belum mengesahkan siapa yang bertanggungjawab. Kediaman rasmi perdana menteri telah diperiksa secara menyeluruh dan disahkan selamat.

Pejabat Albanese tidak mengulas lanjut mengenai butiran insiden, tetapi menegaskan keselamatan perdana menteri dan keluarga menjadi keutamaan.

Insiden ini berlaku ketika hubungan Australia China masih sensitif dalam beberapa isu perdagangan dan keselamatan serantau.