Topic followed successfullyGo to BHku
AP Indonesia desak universiti tegas tangani kes gangguan seksual
Apr 21, 2026 | 1:01 PM
Lulusan undang-undang bergambar di hadapan patung sarjana perundangan Indonesia, Profesor Djokosoetono, dekan pengasas Fakulti Undang-Undang Universitas Indonesia, selepas menerima sijil tamat pengajian di hadapan bangunan fakulti di kampus universiti itu di Depok, Jawa Barat, Indonesia. - Foto AFP
JAKARTA: Ahli Parlimen Indonesia pada 20 April mendesak pemerintah dan pihak universiti negara itu agar memperkukuh langkah pencegahan gangguan seksual di kampus menyusuli kemarahan awam terhadap beberapa kes melibatkan pelajar dan pensyarah universiti terkemuka.
Tindakan itu adalah susulan selepas Universiti Indonesia (UI) menggantung pengajian 16 pelajar undang-undang berhubung perbualan kumpulan dalam talian yang mengandungi kenyataan lucah serta merendahkan maruah pelajar dan pensyarah wanita.
