Jika Arsenal ‘tersungkur’, kegagalan itu terletak pada bahu mereka sendiri

Arsenal menewaskan Leeds United 4-0, kembali rancak dalam perjuangan menjuarai liga selepas hilang mata dalam tiga perlawanan sebelum ini. - Foto REUTERS

LONDON: Mikel Arteta cuba meredakan kegelisahan penyokong Arsenal dengan menggesa mereka supaya “naik bot keseronokan” menuju kegemilangan kejuaraan Liga Perdana England (EPL).

Pengurus The Gunners itu cuba menenangkan suasana panik yang kelihatan menyelubungi Arsenal termasuk pengurus, pemain dan penyokong.

Hal itu berlaku sewaktu dan selepas kekalahan di padang sendiri kepada Manchester United yang sedang kembali bangkit.

Tujuh hari kemudian, Arsenal berada dalam kedudukan selesa dengan kelebihan enam mata di puncak liga.

Ini lantaran Manchester City dan Aston Villa menunjukkan bahawa walaupun Arsenal yang membuka pintu kejayaan, mereka sendiri akan tersandung.

Ini merupakan hujung minggu yang baik buat Arsenal, sekali gus menguatkan lagi tanggapan bahawa inilah musimnya bagi Arteta dan pasukannya.

Jika Arsenal gagal muncul sebagai juara EPL kali ini, kesalahan itu terletak sepenuhnya pada bahu mereka sendiri.

Arsenal telah melakukan tugas mereka dengan membelasah Leeds United 4-0 di Elland Road pada 31 Januari, sebelum melihat tindak balas City dan Villa.

Hujung minggu sebaik ini akan menjadikan perjalanan Arsenal menuju kejuaraan EPL semakin lancar sejak 2004.

Villa tersilap langkah apabila kalah dua kali berturut-turut di padang sendiri, kali ini kepada Brentford.

City pula mempamerkan kecuaian apabila melepaskan kelebihan gol 2-0 menentang Tottenham Hotspur lalu sekadar seri 2-2 dan meraih satu mata.

Berdasarkan perlawanan sebegini, lebih-lebih lagi menentang pasukan lawan yang lemah seperti ini, City menunjukkan mereka boleh dilemahkan.

Hal ini tidak memberi keyakinan bahawa mereka mampu memintas Arsenal.

Ini merupakan kali pertama City mendahului dengan kelebihan dua gol atau lebih pada separuh masa pertama tetapi gagal menang sejak April 2018 (kekalahan 2-3 kepada United).

Mereka sebelum ini menang dalam kesemua 115 perlawanan apabila mendahului dengan kelebihan dua gol atau lebih pada waktu rehat dalam semua kejohanan.

Emery sejak awal sentiasa merendahkan harapan terhadap peluang Villa untuk merebut kejuaraan demi mengawal harapan.

Namun, mereka hanya berada dalam perbualan itu sehinggalah kekalahan di padang sendiri kepada Everton dan Brentford.

Ini mungkin mengesahkan kepercayaannya bahawa pasukannya memang sekadar pencabar luar.

Dengan baki 14 perlawanan, walaupun mengambil kira kekalahan kepada United dan realiti bahawa ketegangan boleh menyelubungi penyokong Arsenal di Stadium Emirates, The Gunners kekal sebagai pasukan dan skuad yang paling konsisten dan seimbang.

Guardiola, akan mengatakan City masih berada dalam perebutan kejuaraan. Namun, prestasi liga sejak awal tahun mencerminkan sebaliknya.

Lebih-lebih lagi, apabila mereka hanya mencatat satu kemenangan daripada enam perlawanan iaitu ketika menentang Wolverhampton Wanderers di padang sendiri, yang hampir tersingkir.

City juga tergelincir dengan kekalahan memalukan 1-3 di tempat lawan kepada Bodo/Glimt dalam Liga Juara-Juara. Ini bukanlah prestasi sebuah pasukan yang selesa ketika mengejar trofi besar.

Arsenal pula terpaksa mengharungi cabaran mereka sendiri.

Mereka kehilangan mata dalam keputusan seri di padang sendiri menentang Liverpool dan kemudian di Nottingham Forest, sebelum tewas kepada United,

Namun, mereka berjaya keluar daripada tempoh sukar itu dengan kelebihan enam mata ketika pencabar terdekat sekeliling mereka tercicir.