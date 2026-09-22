WASHINGTON: Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat, Encik Scott Bessent, memberi amaran syarikat penerbangan Iran mungkin tidak lagi dapat beroperasi di banyak negara mulai 23 September, sedang pentadbiran Presiden Donald Trump memperhebat tekanan ekonomi terhadap Teheran.

Encik Bessent berkata sekatan Amerika bukan sahaja menyasarkan syarikat penerbangan Iran, malah lapangan terbang, pembekal bahan api, syarikat pengendalian darat dan penjual tiket yang terus memberikan perkhidmatan kepada pesawat Iran.

“Pada 23 September, semua syarikat penerbangan Iran akan ditutup di seluruh dunia,” katanya dalam wawancara dengan CNBC pada 21 September.

Menurut beliau, syarikat yang terus membantu penerbangan Iran berisiko dikenakan sekatan sekunder Amerika dan kehilangan akses kepada sistem kewangan yang menggunakan dolar Amerika.

“Jika mereka mendarat, anda tidak boleh membekalkan bahan api, menyediakan perkhidmatan pendaratan atau menjual tiket kepada mereka, atau anda akan disingkirkan daripada sistem dolar,” katanya.

Ancaman itu menyusuli langkah Jabatan Perbendaharaan Amerika pada 8 September yang mengenakan sekatan terhadap 36 sasaran berkaitan sektor penerbangan Iran, termasuk 27 syarikat penerbangan Iran yang sebelum itu belum dikenakan sekatan.

Washington mendakwa sektor penerbangan komersial Iran turut digunakan untuk membantu pemerintah negara itu memindahkan senjata dan anggota tentera serta mendapatkan pesawat dan teknologi melalui rangkaian perantara di luar negara.

Langkah terbaru itu mula memberi kesan kepada hubungan udara Iran dengan beberapa negara.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Suruhanjaya Keselamatan Dalam Talian, OSC, mangsa dalam talian

500 laporan bahaya dalam talian dilapor dalam dua bulan pertama OSC dibentuk

Sep 22, 2026 | 12:00 PM
Anggota penyelamat menggunakan bot kembung untuk menyelamatkan seorang penduduk yang terkandas selepas Taufan Dujuan membawa hujan lebat di Sakura, wilayah Chiba, Jepun, pada 22 September 2026. Taufan itu mencetuskan banjir dan tanah runtuh di beberapa kawasan serta menyebabkan puluhan ribu rumah terputus bekalan elektrik. Operasi mencari dan menyelamat turut dijalankan bagi mengesan mangsa yang masih hilang.

Taufan Dujuan membadai Jepun, operasi menyelamat penduduk terperangkap dipergiat

Sep 22, 2026 | 3:39 PM
Altet renang, Tedd Chan dari Singapura mencatatkan rekod kebangsaan 24.97 saat untuk layak ke peringkat akhir dalam penampilan sulungnya di Sukan Asia pada 21 September.

Perenang Tedd Chan cipta rekod kebangsaan pada debut Sukan Asia, mara ke final

Sep 22, 2026 | 2:44 PM
ustaz aiman khalid, pakej umrah, gangguan seksual tiktok

Syarikat pakej umrah henti ‘live’ TikTok selepas kakitangan wanita terima komen berunsur seksual

Sep 21, 2026 | 6:18 PM
Zaqy Mohamad, mengadakan lawatan ke pejabat baharu Persatuan Ulama dan Guru-Guru Agama Islam Singapura (Pergas)

Kunjungan muhibah Zaqy ke pejabat baharu Pergas

Sep 21, 2026 | 5:55 PM
Memandangkan pengangkutan awam merupakan ruang yang digunakan bersama, setiap penumpang perlu memainkan peranan untuk mewujudkan “suasana perjalanan yang bertimbang rasa dan menyenangkan”, ujar Penguasa Pengangkutan Darat (LTA).

Muzik kuat, kaki atas kerusi bas denda hingga $500 mulai 23 Sep

Sep 21, 2026 | 3:27 PM
Seorang pekerja majlis bandaran mengalihkan barangan daripada sebuah unit flat lima bilik di Blok 971 Hougang Street 91 pada 10 Januari 2025, sehari selepas kebakaran berlaku di unit berkenaan yang mengakibatkan tiga maut.

Siasatan: Keluarga maut dalam kebakaran Hougang tolak bantuan HDB kaitan isu sorok

Sep 21, 2026 | 5:16 PM
tarian Siva Samoa, perkahwinan kejutan, budaya Samoa

Pengantin perempuan buat kejutan tarian tradisional Samoa buat keluarga suami

Sep 21, 2026 | 4:43 PM
bola sepak, EPL, Liverpool

Pertahanan mantap Liverpool bantu permulaan kukuh Iraola

Sep 21, 2026 | 12:00 PM
Syarikat Avelogic, penyedia sistem penggajian atau ‘payroll’ dan sumber manusia (HR), Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS), telah mendapatkan semula data yang terjejas, insiden keselamatan siber, masjid, madrasah, Ilham

Insiden keselamatan siber MUIS: 48 masjid, empat madrasah terjejas

Sep 17, 2026 | 7:32 PM

Dua sumber pemerintah Iraq memberitahu AFP pada 21 September bahawa Baghdad akan menggantung penerbangan syarikat Iran yang dikenakan sekatan Amerika.

Syarikat penerbangan Iran, Mahan Air pula menggantung penerbangannya ke Turkey dan Georgia mulai 21 September sehingga diberitahu kelak.

Laluan Teheran-Muscat telah digantung lebih awal pada 17 September.

Mahan Air berkata penggantungan tersebut dibuat susulan keputusan pihak berkuasa penerbangan negara terbabit.

Syarikat itu sendiri telah berada dalam senarai sekatan Amerika sejak 2011.

Sektor penerbangan Iran sudah lama terjejas oleh sekatan Washington yang menyukarkan syarikat penerbangan negara itu mendapatkan pesawat baru, alat ganti dan khidmat penyelenggaraan.

Sekatan terbaru memperluas tekanan itu dengan menyasarkan rangkaian sokongan di luar Iran yang diperlukan bagi membolehkan pesawatnya beroperasi di peringkat antarabangsa.

Ini bermakna sebuah syarikat penerbangan Iran mungkin masih mempunyai pesawat untuk melakukan penerbangan, tetapi operasinya boleh terjejas jika lapangan terbang asing enggan menyediakan bahan api, pengendalian darat atau kemudahan lain kerana bimbang dikenakan tindakan Amerika.

Langkah itu adalah sebahagian daripada kempen ekonomi lebih luas Washington untuk mengasingkan Iran daripada sistem kewangan antarabangsa ketika perang Amerika-Iran berterusan.

Pentadbiran Trump telah memperluas sekatan kepada institusi kewangan dan rangkaian lain yang didakwa membantu Teheran mengelakkan sekatan.

Amaran Encik Bessent dibuat menjelang pertemuan Presiden Trump dengan Presiden China, Encik Xi Jinping, pada 24 September.

China merupakan antara rakan ekonomi utama Iran, menjadikan hubungan Beijing dengan Teheran antara isu yang mendapat perhatian ketika Washington meningkatkan tekanan ekonominya.

Bagi rakyat Iran, kesannya boleh melangkaui tekanan terhadap pemerintah.

Sekiranya lebih banyak negara dan syarikat enggan memberikan perkhidmatan kepada pesawat Iran, pilihan perjalanan antarabangsa rakyat negara itu boleh semakin terbatas, termasuk bagi mereka yang mahu melawat keluarga, mendapatkan rawatan atau melakukan perjalanan atas urusan perniagaan. – Agensi berita.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Sekatan ekon Trump terhadap Iran: Negara Teluk kembali tersepitSep 7, 2026 | 5:30 AM
Sekatan ekonomi AS ke atas Iran cetus keresahan rakyatAug 26, 2026 | 12:58 PM
IranAmerika Syarikat