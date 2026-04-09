Topic followed successfullyGo to BHku
AS dakwa pelan gencatan 10 perkara Iran bukan yang diluluskan Rumah Putih
Kenyataan itu timbulkan kebimbangan terhadap kestabilan perjanjian sementara antara kedua-dua pihak
Apr 9, 2026 | 2:10 PM
Rakyat Iran memegang potret pemimpin tertinggi negara yang terbunuh, Ayatollah Ali Khamenei, ketika berhimpun di Dataran Revolusi di Teheran pada 8 April 2026, susulan persetujuan gencatan senjata selama dua minggu antara Amerika Syarikat dan Iran. - Foto AFP
WASHINGTON: Seorang pegawai kanan Amerika Syarikat menafikan bahawa pelan gencatan senjata 10 perkara yang diterbitkan Iran adalah asas sebenar rundingan dengan Rumah Putih, sekali gus menimbulkan kebimbangan terhadap kestabilan perjanjian sementara antara kedua-dua pihak.
“Dokumen yang dilaporkan media bukan rangka kerja sebenar yang sedang digunakan,” kata pegawai itu yang enggan dinamakan. “Kami tidak akan berunding secara terbuka sebagai menghormati proses,” tambahnya.
Laporan berkaitan
