Topik diikutiPergi ke BHku
AS dakwa rundingan Iran tunjuk perkembangan positif
AS dakwa rundingan Iran tunjuk perkembangan positif
Pentadbiran Trump beri tempoh 2 atau 3 hari capai persetujuan rundingan Iran
May 20, 2026 | 1:07 PM
AS dakwa rundingan Iran tunjuk perkembangan positif
Orang ramai menunggang motosikal berhampiran papan iklan memaparkan imej mendiang Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Teheran, Iran, pada 19 Mei 2026. - Foto REUTERS
WASHINGTON: Naib Presiden Amerika Syarikat, Encik J.D. Vance, berkata rundingan antara Washington dengan Teheran menunjukkan perkembangan positif.
Namun, beliau memberi amaran bahawa Amerika bersedia melancarkan semula operasi ketenteraan sekiranya tiada perjanjian dicapai dalam tempoh terdekat.
Laporan berkaitan
Trump tangguh serang Iran selepas diminta Qatar, Arab Saudi, UAEMay 19, 2026 | 11:39 AM
Trump: Masa kian suntuk buat Iran, perlu segera kemuka tawaranMay 18, 2026 | 1:36 PM