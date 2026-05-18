Trump: Masa kian suntuk buat Iran, perlu segera kemuka tawaran
Rumah Putih teliti langkah ketenteraan susulan kebuntuan capai janji damai
May 18, 2026 | 1:36 PM
Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, mengeluarkan amaran baru kepada Iran dengan berkata negara itu perlu segera bergerak ke arah perjanjian damai. Washington yang terlibat dalam konflik dengan Teheran sejak serangan besar-besaran Amerika dan Israel bermula pada 28 Februari lalu, masih gagal memecahkan kebuntuan rundingan untuk menamatkan perang yang menggoncang Asia Barat dan menaikkan harga tenaga dunia - Foto AFP
WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, memberi amaran keras kepada Iran bahawa ‘masa semakin suntuk’ untuk mencapai perjanjian baru bagi menamatkan konflik serantau, sambil mengancam tindakan ketenteraan lebih besar jika Teheran gagal mengemukakan tawaran yang lebih baik.
Dalam wawancara telefon bersama laman web berita, Axios, Encik Trump berkata Iran perlu segera membuat keputusan sebelum keadaan menjadi lebih buruk.
