Topic followed successfullyGo to BHku
Trump tangguh serang Iran selepas diminta Qatar, Arab Saudi, UAE
Trump tangguh serang Iran selepas diminta Qatar, Arab Saudi, UAE
Iran sahkan sudah beri maklum balas cadangan rundingan damai terbaru AS
May 19, 2026 | 11:39 AM
Trump tangguh serang Iran selepas diminta Qatar, Arab Saudi, UAE
Orang ramai berjalan melepasi papan iklan berkaitan Selat Hormuz di Tehran, Iran, pada 17 Mei. - Foto REUTERS
WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump berkata beliau telah meluluskan gelombang serangan baharu terhadap Iran minggu ini, namun menangguhkannya buat sementara waktu bagi memberi ruang kepada “rundingan serius” berhubung konflik yang terus memuncak di Asia Barat.
Encik Trump berkata keputusan itu dibuat selepas pemimpin Qatar, Arab Saudi dan Amiriah Arab Bersatu (UAE) meminta lebih banyak masa untuk mencari penyelesaian diplomatik berkaitan program nuklear Iran.
Laporan berkaitan
Trump: Masa kian suntuk buat Iran, perlu segera kemuka tawaranMay 18, 2026 | 1:36 PM
Trump dakwa AS, Xi sepakat Iran tidak boleh miliki senjata nuklearMay 15, 2026 | 2:53 PM