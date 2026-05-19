WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump berkata beliau telah meluluskan gelombang serangan baharu terhadap Iran minggu ini, namun menangguhkannya buat sementara waktu bagi memberi ruang kepada “rundingan serius” berhubung konflik yang terus memuncak di Asia Barat.

Encik Trump berkata keputusan itu dibuat selepas pemimpin Qatar, Arab Saudi dan Amiriah Arab Bersatu (UAE) meminta lebih banyak masa untuk mencari penyelesaian diplomatik berkaitan program nuklear Iran.

