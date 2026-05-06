AS henti seketika langkah iringi kapal di Selat Hormuz
Trump ingin beri laluan kepada rundingan diplomatik, meski ketegangan memuncak, serangan dron berterusan
May 6, 2026 | 1:37 PM
WASHINGTON: Amerika Syarikat akan menghentikan sementara, langkah mengiringi kapal perdagangan melalui Selat Hormuz hanya sehari selepas operasi itu bermula, kata Presiden Amerika, Encik Donald Trump, pada 5 Mei.
Beliau turut melahirkan keinginan mencapai perjanjian damai dengan Iran.
