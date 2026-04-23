TEHERAN: Iran mengumumkan telah menerima hasil pertama daripada bayaran tol yang dikenakan ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz, di tengah konflik berterusan dengan Amerika Syarikat dan Israel.

Timbalan Speaker Parlimen Iran, Hamidreza Hajibabaei berkata hasil tersebut telah disalurkan ke akaun bank pusat negara.