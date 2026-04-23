Iran dakwa terima hasil pertama tol Selat Hormuz
Apr 23, 2026 | 7:44 PM
Tangkapan skrin daripada sebuah video yang didakwa menunjukkan rampasan kapal kontena MSC Francesca dan Epaminondas di Selat Hormuz, disiarkan oleh televisyen negara Iran dan dikeluarkan pada 22 April 2026, memperlihatkan anggota tentera terlibat dalam operasi tersebut. - Foto REUTERS
TEHERAN: Iran mengumumkan telah menerima hasil pertama daripada bayaran tol yang dikenakan ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz, di tengah konflik berterusan dengan Amerika Syarikat dan Israel.
Timbalan Speaker Parlimen Iran, Hamidreza Hajibabaei berkata hasil tersebut telah disalurkan ke akaun bank pusat negara.
“Hasil pertama daripada tol Selat Hormuz telah dimasukkan ke dalam akaun Bank Pusat,” katanya seperti dilaporkan agensi berita Tasnim.
