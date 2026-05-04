Iran, AS terperangkap dalam konflik tanpa penamat
May 4, 2026 | 5:30 AM
Rakyat Iran berbelanja di bazar Tajrish di Teheran pada 25 April 2026, di sebalik berdepan ketidaktentuan ekonomi dan diplomatik. - Foto EPA
TEHERAN: Kebuntuan rundingan damai antara Iran dengan Amerika Syarikat meletakkan kedua-dua negara dalam keadaan yang semakin tidak menentu: perang besar belum bersambung, tetapi keamanan sebenar juga belum tercapai.
Selepas rancangan untuk menyambung rundingan damai Amerika-Iran tergendala, sekurang-kurangnya buat masa ini, Teheran dan Washington kini berada dalam keadaan “tiada perang, tiada damai”.
