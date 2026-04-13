Topic followed successfullyGo to BHku
AS, Israel rancang sambung semula operasi ketenteraan terhadap Iran
Apr 13, 2026 | 12:43 PM
Seorang wanita mengibarkan bendera kebangsaan Iran di hadapan papan iklan gergasi bertulis Selat Hormuz kekal ditutup di Dataran Revolusi, Teheran, pada 12 April 2026. - Foto AFP
WASHINGTON: Tentera Israel dilaporkan sedang bersiap untuk kembali ke medan tempur selepas rundingan damai antara Amerika Syarikat (AS) dan Iran di Pakistan gagal mencapai persetujuan, sekali gus meningkatkan kebimbangan bahawa perang akan kembali tercetus.
Laporan media Israel menyebut bahawa Angkatan Pertahanan Israel (IDF) telah meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan bersedia menyambung semula operasi ketenteraan terhadap Iran dalam masa terdekat.
Laporan berkaitan
