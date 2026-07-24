AS kuat kuasa tarif baharu 10 peratus ke atas lebih 60 negara

Seorang pekerja memeriksa kasut di barisan pengeluaran syarikat kasut Brazil, Kissol, di Franca, negeri Sao Paulo. Industri kasut Brazil dijangka terjejas oleh tarif baharu Amerika Syarikat ke atas pelbagai barangan negara itu, sedangkan pasaran Amerika merupakan destinasi eksport terbesar sektor berkenaan. - Foto REUTERS

Seorang pekerja memeriksa kasut di barisan pengeluaran syarikat kasut Brazil, Kissol, di Franca, negeri Sao Paulo. Industri kasut Brazil dijangka terjejas oleh tarif baharu Amerika Syarikat ke atas pelbagai barangan negara itu, sedangkan pasaran Amerika merupakan destinasi eksport terbesar sektor berkenaan. - Foto REUTERS

AS kuat kuasa tarif baharu 10 peratus ke atas lebih 60 negara

AS kuat kuasa tarif baharu 10 peratus ke atas lebih 60 negara

WASHINGTON: Amerika Syarikat mengenakan tarif baharu antara 10 hingga 12.5 peratus ke atas barangan dari lebih 60 negara rakan dagang mulai 24 Julai, dengan alasan negara terbabit gagal mengambil tindakan mencukupi bagi menghalang kemasukan produk yang dihasilkan melalui buruh paksa.

Langkah itu menggantikan tarif global 10 peratus yang diperkenalkan Presiden Donald Trump pada Februari lalu dan tamat pada masa yang sama.

Tarif baharu berkuat kuasa pada 12.01 pagi waktu tempatan dan melibatkan ekonomi utama termasuk China, India, Kesatuan Eropah (EU), Canada, Britain, Jepun dan Korea Selatan.

Wakil Perdagangan Amerika Syarikat, Encik Jamieson Greer, berkata negara itu sudah melarang import barangan yang dihasilkan menggunakan buruh paksa sejak hampir satu abad lalu dan menguatkuasakan sekatan berkenaan dengan tegas.

“Amerika Syarikat sudah mempunyai larangan import produk buruh paksa selama hampir satu abad dan melaksanakannya dengan ketat. Sudah tiba masanya rakan dagang kami melakukan perkara sama,” katanya.

Menurut Encik Greer, ekonomi yang dikenakan tarif itu mewakili sebahagian besar perdagangan Amerika Syarikat.

Di bawah kadar baharu, negara atau blok perdagangan yang sudah mempunyai larangan terhadap import produk buruh paksa dikenakan tarif lebih rendah sebanyak 10 peratus.

Kumpulan itu termasuk Canada, EU, India dan Britain.

China, Jepun, Korea Selatan serta puluhan negara lain pula dikenakan kadar lebih tinggi sebanyak 12.5 peratus kerana dianggap belum mempunyai larangan import yang mencukupi terhadap barangan yang dihasilkan melalui buruh paksa.

Bagaimanapun, EU, Taiwan, Jepun, Korea Selatan dan Switzerland diberikan beberapa kelonggaran sejajar dengan perjanjian perdagangan yang telah mereka capai dengan Amerika Syarikat sebelum ini.

Tarif berkenaan dilaksanakan mengikut Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974, yang membolehkan Presiden Amerika Syarikat mengenakan tarif terhadap negara yang dianggap mengamalkan dasar perdagangan tidak munasabah atau mendiskriminasi syarikat Amerika.

Pemerintah Trump mendakwa kegagalan negara lain meluluskan atau menguatkuasakan undang-undang bagi menyekat import produk buruh paksa memberikan kelebihan tidak adil kepada syarikat asing berbanding firma Amerika yang mematuhi peraturan lebih ketat.

Canada sebenarnya sudah melarang kemasukan produk buruh paksa, manakala larangan EU dijadualkan berkuat kuasa pada Disember 2027.

Pegawai Amerika Syarikat, bagaimanapun, mendakwa penguatkuasaan oleh kedua-dua pihak masih tidak berkesan.

Amerika Syarikat dianggap mempunyai antara sekatan paling ketat di dunia terhadap import barangan yang dihasilkan melalui buruh paksa.

Negara itu sudah melarang import produk yang dibuat menggunakan buruh hamba sejak hampir 100 tahun lalu.

Pada 2021, Amerika Syarikat turut meluluskan undang-undang bagi menyekat import dari sebuah wilayah di China yang didakwa mempunyai penggunaan buruh paksa secara meluas.

Pemerintah Trump sebelum ini turut mendesak Canada dan Mexico menerima larangan import barangan buruh paksa menerusi rundingan perdagangan.

Seorang pegawai kanan berkata 10 negara lain juga bersetuju melaksanakan larangan serupa menerusi perjanjian perdagangan yang dimeterai sepanjang tahun lalu.

Langkah terkini itu dibuat selepas Mahkamah Agung Amerika Syarikat pada Februari lalu membatalkan beberapa tarif yang dikenakan Encik Trump sebelum ini.

Keputusan itu menjejaskan usaha Encik Trump menggunakan kuasa Presiden untuk mengenakan tarif tinggi secara meluas.

Selepas keputusan mahkamah itu, Encik Trump menggunakan kuasa undang-undang lain untuk mengenakan semula tarif import 10 peratus selama 150 hari.

Tarif sementara itu tamat pada 24 Julai dan kini digantikan dengan kadar baharu yang diumumkan selepas siasatan perdagangan selama beberapa bulan.

Pemerintah Trump percaya proses siasatan yang lebih terperinci akan menjadikan tarif baharu itu lebih kukuh sekiranya dicabar di mahkamah.

Namun, pengkritik mendakwa isu buruh paksa hanya digunakan sebagai alasan paling mudah untuk menghidupkan semula tarif yang sebelum ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Mereka turut menegaskan Amerika Syarikat sendiri masih mempunyai kelemahan dalam perlindungan buruh, termasuk membenarkan penggunaan tenaga banduan dalam keadaan tertentu yang disifatkan kesatuan pekerja sebagai paksaan.

Pengumuman itu segera mendapat bantahan daripada beberapa negara terjejas.

Jurucakap kerajaan Jepun, Encik Minoru Kihara, berkata Tokyo kesal dengan keputusan mengenakan tarif 12.5 peratus hanya kerana Jepun belum mempunyai larangan khusus terhadap import barangan yang dihasilkan melalui buruh paksa.

Menteri Perdagangan Australia, Encik Don Farrell, pula menyifatkan tarif berkenaan sebagai tidak berasas dan bercanggah dengan perjanjian perdagangan bebas antara kedua-dua negara.

“Tarif itu tidak wajar, tidak selaras dengan perjanjian perdagangan bebas kami dan sepatutnya ditarik balik,” katanya.

Barangan yang sudah dikenakan tarif khusus mengikut sektor, termasuk keluli dan aluminium, tidak terjejas oleh langkah baharu itu.

Produk tenaga tertentu, baja dan barangan yang dilindungi di bawah Perjanjian Amerika Syarikat-Mexico-Canada turut dikecualikan.

Washington juga sedang menyiasat 16 ekonomi berhubung dakwaan lebihan kapasiti perindustrian, yang berpotensi membawa kepada tarif tambahan.

Peguam perdagangan, Encik Greta Peisch, berkata tindakan mengenakan tarif asas sambil mengekalkan ancaman tarif tambahan memberikan Amerika Syarikat kuasa tawar-menawar lebih besar terhadap rakan dagangnya.

Menurutnya, langkah itu turut memberi tekanan kepada negara terbabit supaya mematuhi perjanjian perdagangan yang telah dimeterai dengan Washington.

Encik Josh Lipsky daripada badan pemikir Atlantic Council berkata tarif baharu itu berkemungkinan kekal sepanjang penggal Trump kerana dibentuk melalui proses siasatan yang lebih menyeluruh.

Beliau berkata langkah tersebut menunjukkan ekonomi terbesar dunia itu sedang bergerak ke arah dasar perdagangan yang jauh lebih bersifat perlindungan.

Tarif itu juga dijangka meningkatkan hasil pemerintah Amerika Syarikat.

Pengumuman terbaharu menyusuli pelaksanaan tarif 25 peratus ke atas beberapa barangan Brazil serta arahan Encik Trump mengenakan tarif 50 peratus terhadap banyak produk Canada.

Washington mendakwa Canada memberikan layanan tidak adil terhadap produk alkohol, kenderaan dan tenusu Amerika Syarikat.

Encik Lipsky berkata perkembangan itu membuktikan perjanjian tarif dengan Amerika Syarikat masih rapuh dan boleh berubah pada bila-bila masa.