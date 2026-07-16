Anggota Tentera Udara Amerika Syarikat (USAF) menjalankan kerja penyelenggaraan ke atas pesawat pengebom B-1 Lancer di Pangkalan Tentera Udara Diraja (RAF) Fairford, barat daya England, dalam gambar fail bertarikh 10 Mac. Amerika Syarikat baru-baru ini meluluskan cadangan penjualan senjata bernilai AS$1.96 bilion kepada Arab Saudi serta pakej penyelenggaraan pesawat C-17 bernilai AS$484 juta kepada Kuwait, sebagai sebahagian usaha memperkukuh kerjasama pertahanan dengan negara-negara Teluk di tengah ketegangan keselamatan yang berterusan di Asia Barat. - Foto AFP