Topic followed successfullyGo to BHku
AS nasihat rakyatnya tangguh haji 2026, jemaah Indonesia dijadual berlepas
Apr 8, 2026 | 12:35 PM
Bakal jemaah haji Indonesia menjalani latihan tawaf mengelilingi replika Kaabah, semasa sesi latihan di Pusat Latihan Manasik Al Mahmudah (AMTC) di Tangerang Selatan, pada 5 April. Pusat itu menyediakan pengalaman simulasi lokasi ibadah di Makkah sebagai persediaan menjelang musim haji pada akhir Mei. - Foto AFP
RIYADH: Kedutaan Amerika Syarikat di Arab Saudi menasihatkan rakyatnya supaya mempertimbangkan semula hasrat menunaikan ibadah haji 2026 susulan ketegangan keselamatan yang semakin memuncak di rantau Timur Tengah.
Dalam satu kenyataan, kedutaan itu memaklumkan keadaan keselamatan kini serta gangguan perjalanan yang berlaku dari semasa ke semasa menjadi faktor utama amaran tersebut.
