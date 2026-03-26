JAKARTA: Duta Besar Arab Saudi ke Indonesia, Encik Faisal bin Abdullah Al-Amudi, memberi jaminan bahawa ibadah Haji 2026 akan berlangsung lancar dan mengikut perancangan walaupun ketegangan geopolitik di Timur Tengah semakin memuncak.

Beliau berkata keadaan keselamatan di Arab Saudi kekal stabil dan semua persiapan bagi musim Haji tahun ini berjalan seperti dirancang oleh pemerintah. “Arab Saudi, Alhamdulillah, kekal selamat. Segala persiapan berjalan lancar,” katanya dalam sidang media di kediamannya di Jakarta pada 24 Mac.