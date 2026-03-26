Duta Saudi ke Indonesia jamin Haji 2026 berjalan lancar meski ketegangan serantau
Keberangkatan jemaah haji Indonesia pada 22 April diteruskan ikut jadual
Mar 26, 2026 | 11:32 AM
Jemaah Muslim Indonesia yang menunaikan ibadah Umrah tiba di tanah air dari Arab Saudi di Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada 10 Mac 2026, di tengah konflik perang di Timur Tengah. - Foto AFP
JAKARTA: Duta Besar Arab Saudi ke Indonesia, Encik Faisal bin Abdullah Al-Amudi, memberi jaminan bahawa ibadah Haji 2026 akan berlangsung lancar dan mengikut perancangan walaupun ketegangan geopolitik di Timur Tengah semakin memuncak.
Beliau berkata keadaan keselamatan di Arab Saudi kekal stabil dan semua persiapan bagi musim Haji tahun ini berjalan seperti dirancang oleh pemerintah. “Arab Saudi, Alhamdulillah, kekal selamat. Segala persiapan berjalan lancar,” katanya dalam sidang media di kediamannya di Jakarta pada 24 Mac.
