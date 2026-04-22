AS pintas ‘hadiah’ China kepada Iran, cetus spekulasi
AS pintas ‘hadiah’ China kepada Iran, cetus spekulasi
Apr 22, 2026 | 2:26 PM
AS pintas ‘hadiah’ China kepada Iran, cetus spekulasi
Sebuah papan tanda bertulis “Bandar perdagangan plastik China mengalu-alukan anda”, di Zhangmutou, Dongguan, wilayah Guangdong, pada 2 April 2026, ketika kenaikan harga minyak meningkatkan kos bagi pengeluar plastik di tengah-tengah ketegangan sejagat. - Foto REUTERS
WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, mencetuskan spekulasi baharu apabila memberi bayangan China mungkin membekalkan peralatan berkaitan ketenteraan kepada Iran di tengah-tengah konflik yang sedang berlangsung.
Dalam temu bual pada 21 April bersama CNBC, Encik Trump berkata pihak Amerika telah menahan sebuah kapal yang membawa “hadiah” dari China, tanpa menjelaskan secara terperinci kandungannya.
