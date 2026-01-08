Setiausaha Negara Amerika Syarikat, Marco Rubio (tengah), bersama Setiausaha Pertahanan, Pete Hegseth (kiri), bercakap kepada wartawan selepas memberi taklimat kepada Senator Amerika Syarikat mengenai penahanan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, di Bangunan Capitol Amerika Syarikat di Washington, DC, pada 7 Januari 2026. Selepas sesi taklimat tersebut, pegawai pentadbiran Presiden Donald Trump dijangka memberi taklimat kepada ahli Dewan Perwakilan. - Foto EPA

WASHINGTON: Amerika Syarikat meningkatkan tekanan terhadap Venezuela apabila tentera negara itu merampas dua kapal tangki minyak di perairan antarabangsa, termasuk sebuah kapal yang mengibarkan bendera Russia, hanya beberapa jam sebelum Setiausaha Negara Amerika Syarikat membentangkan rancangan menyeluruh bagi masa depan ekonomi Venezuela bagi penguasaan hasil minyak negara itu.

Rampasan kapal berbendera Russia itu menandakan peningkatan ketegangan dengan Moscow, susulan penyingkiran sekutu rapatnya, Encik Nicolas Maduro, dalam operasi ketenteraan Amerika Syarikat di Caracas awal bulan Januari.

Tentera Amerika Syarikat dalam satu kenyataan menyatakan bahawa kapal tersebut telah “dirampas” di Lautan Atlantik Utara, di antara Scotland dan Iceland, kerana melanggar sekatan Amerika Syarikat.

Menurut pihak tentera, kapal berkenaan tidak membawa minyak ketika dirampas, namun sebelum ini cuba belayar ke Venezuela untuk mengambil minyak mentah dan telah mengelak daripada dikesan pasukan Amerika Syarikat selama lebih dua minggu.

Kementerian Pengangkutan Russia mengesahkan bahawa pasukan Amerika Syarikat telah menaiki kapal itu, yang sebelum ini dikenali sebagai Bella 1 dan kini dinamakan Marinera, di perairan antarabangsa, sambil memaklumkan bahawa hubungan dengan kapal tersebut telah terputus.

Dalam kenyataan berasingan, tentera Amerika Syarikat turut mengumumkan penahanan sebuah lagi kapal tangki tanpa kewarganegaraan, M Sophia, yang didakwa sebahagian daripada “armada gelap” dan sedang menjalankan aktiviti haram di perairan Caribbean. Kapal tersebut kini diiringi ke Amerika Syarikat.

Di Washington, Setiausaha Negara Marco Rubio menggariskan pelan tiga peringkat untuk Venezuela, sambil menegaskan bahawa pentadbiran Amerika Syarikat “tidak bertindak secara terburu-buru”.

Menurutnya, langkah pertama ialah menstabilkan Venezuela dengan merampas dan menjual antara 30 juta hingga 50 juta tong minyak Venezuela, dengan Amerika Syarikat mengawal sepenuhnya bagaimana hasil jualan itu diagihkan. “Amerika Syarikat, bukan kepimpinan sementara Venezuela, akan menentukan bagaimana dana itu digunakan,” katanya kepada wartawan.

Langkah kedua, jelas Encik Rubio, ialah memastikan syarikat Amerika Syarikat dan Barat mendapat akses kepada pasaran Venezuela “secara adil”. Langkah ketiga pula melibatkan fasa peralihan politik, termasuk penyertaan parti-parti pembangkang, walaupun beliau tidak memperincikan bagaimana proses itu akan dilaksanakan. “Kami merasakan proses ini sedang bergerak ke hadapan dengan cara yang sangat positif,” katanya.

Sementara itu, syarikat minyak milik negara Venezuela, Petroleos de Venezuela, buat pertama kali mengesahkan bahawa ia sedang berunding mengenai penjualan minyak mentah kepada Amerika Syarikat. Dalam satu kenyataan di media sosial, syarikat itu menyatakan urus niaga tersebut berasaskan rangka kerja komersial yang serupa dengan perjanjian sedia ada bersama syarikat antarabangsa seperti Chevron.

Di Rumah Putih, jurucakap Cik Karoline Leavitt berkata pentadbiran Donald Trump berada dalam “penyelarasan rapat” dengan pihak berkuasa sementara Venezuela, sambil menegaskan bahawa keputusan utama negara itu akan ditentukan oleh Amerika Syarikat.

Encik Trump menyatakan bahawa Venezuela akan menggunakan hasil minyak tersebut untuk membeli “hanya produk buatan Amerika”. “Pembelian itu termasuk produk pertanian Amerika, ubat-ubatan, peranti perubatan, serta peralatan untuk menambah baik grid elektrik dan kemudahan tenaga Venezuela,” kata Encik Trump dalam satu hantaran di media sosial. “Dengan kata lain, Venezuela komited untuk menjalankan urusan perniagaan dengan Amerika Syarikat sebagai rakan utama,” katanya.

Encik Trump sebelum ini mengumumkan pada 6 Januari bahawa Venezuela akan menghantar minyak ke Amerika Syarikat untuk dijual, dengan nilai dianggarkan sekitar AS$2.8 bilion (S$3.60 bilion) pada harga pasaran semasa. Menurut sumber yang mengetahui perkara itu, hasil jualan akan disimpan dalam akaun Perbendaharaan Amerika Syarikat bagi melindunginya daripada tuntutan pemiutang Venezuela.

Setiausaha Tenaga Amerika Syarikat, Encik Chris Wright, berkata Amerika Syarikat perlu mengawal penjualan minyak dan hasilnya untuk tempoh yang tidak ditentukan bagi mendorong perubahan politik dan ekonomi di Venezuela. “Kami memerlukan pengaruh dan kawalan ke atas jualan minyak itu untuk memacu perubahan yang mesti berlaku di Venezuela,” katanya dalam satu persidangan tenaga di Miami.