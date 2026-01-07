Sebuah kapal tangki minyak mentah belayar di sepanjang pesisir Tasik Maracaibo, di negeri Zulia, Venezuela, pada 6 Januari 2026. Pemimpin interim Venezuela, Delcy Rodríguez, pada hari yang sama menegaskan bahawa tiada kuasa asing mentadbir negaranya, meskipun Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, mengumumkan bahawa Caracas akan segera menyerahkan jutaan tong minyak kepada Amerika Syarikat. - Foto AFP

Presiden Amerika Syarikat (AS), Donald Trump berkata pemerintah interim Venezuela akan menyerahkan sehingga 50 juta tong minyak kepada Amerika dan hasil jualannya “akan dikawal oleh saya” sebagai presiden. - Foto REUTERS

Sebuah kapal tangki minyak mentah belayar di sepanjang pesisir Tasik Maracaibo, di negeri Zulia, Venezuela, pada 6 Januari 2026. Pemimpin interim Venezuela, Delcy Rodríguez, pada hari yang sama menegaskan bahawa tiada kuasa asing mentadbir negaranya, meskipun Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, mengumumkan bahawa Caracas akan segera menyerahkan jutaan tong minyak kepada Amerika Syarikat. - Foto AFP

Presiden Amerika Syarikat (AS), Donald Trump berkata pemerintah interim Venezuela akan menyerahkan sehingga 50 juta tong minyak kepada Amerika dan hasil jualannya “akan dikawal oleh saya” sebagai presiden. - Foto REUTERS

WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, pada 6 Januari mendakwa Venezuela akan mula menyerahkan antara 30 hingga 50 juta tong minyak kepada Amerika Syarikat, satu jumlah yang bersamaan kira-kira dua bulan pengeluaran harian negara Amerika Selatan itu.

Jika disahkan, langkah tersebut akan menjadi konsesi besar pertama oleh kepimpinan baru Venezuela sejak pasukan Amerika menahan Presidennya, Nicolas Maduro, dan membawanya ke New York untuk menghadapi pertuduhan dadah dan senjata.

Encik Trump menggambarkan penyerahan minyak itu sebagai permulaan kepada pelan Washington untuk memanfaatkan rizab minyak Venezuela yang besar, termasuk di bawah ancaman sekatan maritim. Setakat ini, tiada kenyataan rasmi dikeluarkan oleh pihak berkuasa Venezuela dan syarikat minyak negara PDVSA bagi mengesahkan dakwaan tersebut.

Berdasarkan harga pasaran semasa, jumlah minyak yang disebut Encik Trump bernilai antara AS$1.8 bilion (S$2.3 bilion) hingga AS$3 bilion. Namun masih tidak jelas sama ada Venezuela akan menerima sebarang balasan, pampasan atau konsesi politik sebagai pertukaran.

Dalam satu hantaran di platform Truth Social, Encik Trump berkata: “Pihak berkuasa interim di Venezuela akan menyerahkan antara 30 hingga 50 JUTA tong minyak bermutu tinggi dan tertakluk sekatan kepada Amerika Syarikat. Minyak ini akan dijual pada harga pasaran, dan hasilnya akan dikawal oleh saya sebagai Presiden Amerika Syarikat bagi memastikan ia memberi manfaat kepada rakyat Venezuela dan Amerika.”

Caracas dan Washington telah mencapai satu perjanjian untuk mengeksport minyak mentah Venezuela sekali gus rundingan utama itu akan mengalihkan bekalan daripada China, di samping membantu Venezuela mengelakkan pemotongan pengeluaran minyak yang lebih mendalam.

Perjanjian berkenaan merupakan isyarat kukuh bahawa pemerintah Venezuela bertindak balas terhadap tuntutan Encik Trump supaya mereka membuka industri minyak kepada syarikat-syarikat Amerika Syarikat atau berdepan risiko campur tangan ketenteraan yang lebih lanjut.

Encik Trump berkata, beliau mahu Presiden interim, Cik Delcy Rodriguez memberi Amerika dan syarikat swasta “akses sepenuhnya” kepada industri minyak Venezuela. Sekatan sebelum ini adalah sebahagian daripada peningkatan tekanan Amerika terhadap pemerintah Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, yang memuncak dengan penangkapan beliau oleh tentera Amerika pada 3 Januari lalu.

Pegawai kanan Venezuela menyifatkan penangkapan Encik Maduro sebagai satu penculikan dan menuduh Amerika Syarikat cuba mencuri rizab minyak besar negara itu. Cik Rodriguez, yang mengangkat sumpah sebagai presiden interim pada 5 Januari sendiri berada di bawah sekatan Amerika sejak 2018 atas dakwaan melemahkan demokrasi.

Encik Trump turut memberitahu NBC News bahawa “mempunyai Venezuela sebagai pengeluar minyak adalah baik untuk Amerika Syarikat kerana ia membantu mengekalkan harga minyak rendah”.

Kenyataan itu segera memberi kesan kepada pasaran, apabila penanda aras minyak Amerika, West Texas Intermediate (WTI), jatuh sehingga 2.4 peratus sejurus selepas komen Encik Trump dilaporkan.

Di Caracas, tanda-tanda pengetatan kawalan oleh pemerintah semakin jelas. Kumpulan militia bersenjata pro-pemerintah yang dikenali sebagai colectivos dilihat berkawal secara meluas di jalan-jalan ibu negara. Penduduk mendakwa mereka disoal siasat dan telefon bimbit diperiksa bagi mengesan sokongan terhadap serangan Amerika Syarikat. Sekurang-kurangnya 14 wartawan dilaporkan ditahan, manakala dua individu ditangkap kerana didakwa meraikan penahanan Encik Maduro.

Apabila ditanya sama ada isu pembebasan tahanan politik atau kepulangan tokoh pembangkang telah dibincangkan dengan Caracas, Encik Trump memberi isyarat jelas mengenai keutamaan Washington ketika ini. “Kami belum sampai ke tahap itu,” katanya pada 4 Januari. “Keutamaan kami sekarang ialah mengurus dan membaik pulih urusan minyak.”

Namun, pemimpin interim Venezuela, Cik Rodríguez, menolak dakwaan Encik Trump bahawa Amerika Syarikat kini menguasai negara itu. “Pemerintah Venezuela mentadbir negara kami. Tiada siapa yang lain. Tiada ejen luar yang memerintah Venezuela,” katanya.

Pada 6 Januari, ribuan penyokong Maduro berarak di Caracas menuntut pembebasan beliau daripada tahanan Amerika. Beberapa pegawai kanan kerajaan turut hadir dalam perhimpunan itu yang disiarkan di televisyen negara.

Menteri Dalam Negeri Venezuela, Diosdado Cabello, menyampaikan ucapan berapi. “Suara rakyat Venezuela sedang bangkit menuntut Nicolas dan Cilia dikembalikan kepada kami,” katanya, merujuk kepada Encik Maduro dan isterinya, Cik Cilia Flores. “Bersama kamu, kami bersedia untuk berjuang.”

Wakil syarikat minyak utama Amerika Syarikat dilaporkan merancang pertemuan dengan pentadbiran Trump beberapa hari lagi. Namun penganalisis yang dipetik BBC menyatakan keraguan sama ada rancangan Encik Trump mampu memberi kesan besar kepada bekalan global minyak atau harga pasaran.

Penganalisis menegaskan pelabur memerlukan jaminan kestabilan politik sebelum melabur, dan walaupun pelaburan dibuat, hasilnya hanya akan dirasai selepas beberapa tahun. Venezuela kini menyumbang kurang daripada satu peratus bekalan minyak global, jauh merosot akibat dekad pengabaian dan penghijrahan syarikat asing.

“Walaupun pada paras tertinggi, 30 hingga 50 juta tong kedengaran besar dari sudut politik, tetapi kecil dari sudut ekonomi,” kata Encik Haris Khurshid, ketua pegawai pelaburan Karobaar Capital. “Ia aliran sekali sahaja, bukan perubahan struktur bekalan.”

Venezuela dilaporkan mempunyai stok minyak yang belum dihantar yang semakin bertimbun sejak sekatan bermula pada Disember. Firma perisikan maritim Kpler memberi amaran bahawa tangki simpanan mungkin penuh dalam beberapa minggu.

Encik Trump berkata minyak yang dikenakan sekatan itu akan “diambil oleh kapal simpanan dan dihantar terus ke pelabuhan pemunggahan di Amerika Syarikat”, sambil memaklumkan Setiausaha Tenaga, Encik Chris Wright, telah diarahkan melaksanakan rancangan itu “dengan segera”.

Masih tidak jelas syarikat mana yang akan mengendalikan penghantaran minyak tersebut. Chevron Corporation, satu-satunya syarikat Amerika yang masih beroperasi di Venezuela di bawah pengecualian sekatan, enggan mengulas lanjut. Jurucakapnya berkata Chevron kekal fokus kepada keselamatan pekerja dan pematuhan undang-undang.

Encik Trump dan Naib Presiden JD Vance turut mendakwa Venezuela telah “merampas” minyak milik Amerika Syarikat. Namun, penganalisis menegaskan gambaran itu terlalu ringkas dan mengelirukan. Hakikatnya, Venezuela telah mengambil alih pengurusan industri minyak sebagai milik negara sejak 1976, sebelum memperketat kawalan terhadap aset milik syarikat asing pada 2007 di bawah pentadbiran Presiden Hugo Chávez, satu langkah dasar negara yang lama mendahului krisis politik semasa.