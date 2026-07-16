TEHERAN: Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan ke atas Iran ketika konflik yang berpunca daripada pertikaian mengenai Selat Hormuz memasuki hari kelima berturut-turut, dengan kedua-dua negara terus bertukar serangan di tengah-tengah kebuntuan diplomatik.

Media pemerintah Iran melaporkan beberapa letupan berlaku di beberapa wilayah pada malam 15 Julai dan awal pagi 16 Julai, manakala sistem pertahanan udara di ibu negara, Teheran, diaktifkan bagi menghadapi ancaman serangan.

Tentera Iran pula mendakwa melancarkan serangan balas terhadap pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Jordan, termasuk menyasarkan beberapa tapak radar yang digunakan tentera Amerika.

Bagaimanapun, tentera Jordan memaklumkan sistem pertahanan udaranya berjaya memintas lapan peluru berpandu Iran tanpa menyebabkan sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan.

Sebelum itu, tentera Iran mendakwa melancarkan serangan dron ke Pangkalan Udara Al-Azraq di Jordan dengan menyasarkan radar tetap, sistem komunikasi dan tangki bahan api yang digunakan tentera Amerika.

Iran berkata serangan itu sebagai tindak balas terhadap serangan peluru berpandu Amerika ke atas Pangkalan Briged Ke-388 Tentera Iran di Bampur, wilayah Sistan dan Baluchestan, yang mengorbankan tujuh anggota tentera.

Markas Pusat Amerika (Centcom) mengesahkan serangan terbarunya menyasarkan pusat pemerintahan tentera Iran, sistem pertahanan udara serta keupayaan peluru berpandu dan dron negara itu.

Menurut Pentagon, operasi itu bertujuan melemahkan keupayaan Iran mengancam laluan perkapalan di Selat Hormuz, yang menjadi antara laluan paling penting bagi penghantaran minyak dan gas dunia.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Malaysia, Bersatu, Pas, Negeri Sembilan, Pilihan Raya Negeri, PRN, logo

Bersatu tanding PRN N. Sembilan guna logo sendiri

Jul 16, 2026 | 3:14 PM
Setiap pembentangan dilengkapi dengan anggaran bajet untuk setiap orang.

Pembentangan 30 slaid jadi cara 15 ahli keluarga pilih destinasi percutian

Jul 15, 2026 | 5:58 PM
dera murid, minum kencing, pengurus pusat pendidikan

Bekas pengurus pusat pendidikan dera murid, paksa minum air kencing sendiri

Jul 9, 2026 | 6:58 PM
kredit karbon, Singapura Indonesia, perdagangan rentas sempadan

S’pura, Indonesia kerjasama dalam kredit karbon, permudah SME dagang rentas sempadan

Jul 6, 2026 | 8:02 PM
Singapore, Parliament, Parlimen, Gan Kim Yong, middle east conflict, konflik timur tengah, krisis, perang

Pemerintah umum pakej sokongan bantu rakyat, niaga harungi kenaikan kos

Apr 7, 2026 | 6:46 PM
jakarta, bandung, shopping raya, baju raya, kuih raya, whoosh

7 lokasi ‘wajib’ singgah di Jakarta untuk persiapan Aidilfitri

Jan 17, 2026 | 5:30 AM
Muhammad Ariq Haziq Mohd Johari antara 10 pemenang pertandingan robotik Dreambot Showdown anjuran bersama Yayasan Mendaki dan Universiti Teknologi dan Reka Bentuk Singapura (SUTD) pada acara Raikan Ilmu @Heartlands Julai lalu.

Daripada bermain Lego, pelajar kini upaya bina robot kereta

Dec 26, 2024 | 1:54 PM
Selebriti setempat, Syirah Jusni, kini sibuk melaksana tugas sebagai guru sepenuh masa dan menggalas tanggungjawab sebagai isteri sejak September 2023.

Aplikasi ‘MuzzMatch’ satukan Syirah Jusni dengan suami

Jun 17, 2024 | 5:30 AM
Sesi podcast Berita Harian menjelang pilihan raya Indonesia dihos bersama oleh (dari kiri) Timbalan Editor Berita, Cik Nur Adilah Mahbob dan Editor Bersekutu, Encik Mohd Nizam Ismail, bersama-sama panel penganalisis  Ehwal Antarabangsa di Solaris Strategies Singapore, Dr Mustafa Izzuddin; Dr Pradana Boy Zulian, Ketua Pusat Pengajian Islam dan Falsafah Universiti Muhammadiyah di Malang, Indonesia, dan Koresponden Berita Harian di Jakarta, Cik Ismira Lutfia Tisnadibrata yang menyertai podcast menerusi Zoom (kaca tv).

Kesan pilihan raya Indonesia bagi S’pura

Feb 13, 2024 | 5:30 AM
Sukar untuk membayangkan hidup tanpa peranti teknologi, tetapi kajian menunjukkan bahawa penggunaan teknologi secara berterusan boleh menyumbang kepada tekanan, justeru penting untuk meluang waktu melakukan proses detoks digital.

Jalani detoks digital demi kesihatan mental

Feb 7, 2024 | 5:30 AM

Serangan Amerika itu dibuat selepas Iran melancarkan beberapa serangan terhadap kemudahan tentera Amerika di Asia Barat.

Pada masa sama, Washington menguatkuasakan semula sekatan terhadap pelabuhan Iran dengan mengerahkan aset tentera laut bagi menghalang pergerakan maritim negara itu, selepas Presiden Donald Trump membatalkan cadangan mengenakan bayaran kepada kapal yang menggunakan Selat Hormuz.

Perubahan dasar itu mencerminkan kesukaran pentadbiran Encik Trump menamatkan konflik yang pada asalnya dijangka hanya berlangsung antara empat hingga enam minggu tetapi kini memasuki bulan kelima.

Konflik berkenaan telah mengorbankan ramai nyawa, menggugat kestabilan Asia Barat serta memberi kesan kepada ekonomi global.

Di Teheran, Ketua Perunding Iran yang juga Speaker Parlimen, Brigedier Jeneral Mohammad Bagher Ghalibaf, menyifatkan konflik itu sebagai “perang yang menentukan kelangsungan negara”.

Beliau menegaskan Iran akan terus mempertahankan kepentingannya di medan perang, namun pada masa sama menegaskan pintu rundingan dengan Amerika masih belum ditutup.

“Rundingan pada ketika ini bukan bermaksud menyerah kalah.

“Perang dan diplomasi adalah dua pendekatan untuk mempertahankan kepentingan negara,” katanya dalam ucapan yang disiarkan televisyen pemerintah.

Beliau berkata Iran perlu mengimbangi tindakan ketenteraan dengan usaha diplomatik bagi mencapai penyelesaian jangka panjang.

Menurut Encik Ghalibaf, terdapat perbezaan pandangan dalam kalangan pemimpin konservatif Iran, dengan sebahagian mahu meneruskan peperangan sepenuhnya manakala sebahagian lagi melihat rundingan sebagai jalan terbaik untuk memulihkan ekonomi negara.

Beliau turut mengakui dirinya menjadi sasaran kritikan golongan konservatif kerana menerajui rundingan dengan Amerika.

Namun, katanya, segala keputusan dibuat demi kepentingan Iran dengan restu Pemimpin Tertinggi baharu, Ayatollah Mojtaba Khamenei.

Encik Ghalibaf turut menuduh Washington melanggar memorandum persefahaman damai yang dimeterai Jun lalu dengan cuba menafikan kawalan Iran ke atas Selat Hormuz.

Beliau menegaskan kawalan terhadap selat itu adalah sebahagian daripada keselamatan negara Iran.

Walaupun kedua-dua negara mengisytiharkan memorandum persefahaman dan gencatan senjata yang dimeterai sebelum ini sudah terbatal, Encik Ghalibaf tetap memberi isyarat bahawa penyelesaian menerusi dialog masih boleh dicapai.

“Kita tidak perlu takut kepada peperangan atau rundingan. Kedua-duanya adalah kaedah mempertahankan kepentingan negara,” katanya.

Penganalisis Kumpulan Eurasia, Encik Gregory Brew, berkata kenyataan Encik Ghalibaf cuba menghantar mesej kepada dua pihak.

Menurutnya, kepada masyarakat antarabangsa, Iran mahu menunjukkan kesediaan berunding bagi mengelakkan konflik menjadi lebih buruk.

Pada masa sama, beliau cuba meredakan perpecahan dalam negara berhubung sama ada Iran perlu kembali ke meja rundingan atau meneruskan peperangan.

Dalam perkembangan berasingan, Encik Trump mengumumkan Iran telah membebaskan seorang warga Amerika yang ditahan sejak Disember 2024.

Encik Trump menerusi platform Truth Social berkata wanita itu kini berada di luar Iran dalam keadaan selamat sambil mengucapkan penghargaan kepada Teheran atas “isyarat muhibah” berkenaan.

Peguam wanita terbabit, Encik Jared Genser, kemudian mengesahkan individu itu ialah Cik Dena Karari, warga dwi kerakyatan Amerika-Iran yang mengendalikan pertubuhan kebajikan Yayasan Kanak-Kanak Mehr bagi membantu kanak-kanak miskin di Iran.

Menurut Encik Genser, Cik Karari dituduh secara palsu bekerjasama dengan negara musuh dan melakukan pengintipan.

Walaupun tidak pernah dipenjarakan secara fizikal, beliau dikenakan larangan keluar negara dan disoal siasat puluhan kali oleh Kementerian Perisikan Iran sehingga mengalami tekanan fizikal dan psikologi yang serius.

Encik Genser turut menggesa Iran membebaskan semua rakyat Amerika serta tahanan politik lain yang masih ditahan atau dikenakan larangan meninggalkan negara itu.

Iran sebelum ini sering dituduh menggunakan warga asing sebagai alat tawar-menawar dalam rundingan dengan negara Barat, dakwaan yang berulang kali dinafikan oleh Teheran. – Agensi berita.

Laporan berkaitan
Trump kenakan semula sekatan laut ke atas Iran, ancam serang loji tenaga, jambatanJul 15, 2026 | 3:13 PM
Amerika terus bedil Iran, Trump isytihar AS ‘penjaga Selat Hormuz’Jul 14, 2026 | 1:04 PM
IranAmerika Syarikat