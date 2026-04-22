AS tingkat tekanan ke atas Iraq agar jauhkan diri dari Iran
Washington sekat AS$500 juta ke Iraq, sasar militia pro-Iran
Apr 22, 2026 | 2:00 PM
Sebuah tuk-tuk melalui gerai dan kedai di pasar makanan Jamila di Sadr City, timur Baghdad pada 13 April 2026. Harga makanan di Iraq meningkat apabila kebanyakan kapal kargo tidak dapat memasuki dan berlabuh di Pelabuhan Umm Qasr, satu-satunya pelabuhan air dalam negara itu di Teluk, susulan penutupan Selat Hormuz akibat konflik Iran dan Amerika Syarikat-Israel. Keadaan ini menjejaskan perdagangan Iraq yang kini lebih bergantung kepada pengangkutan darat. - Foto AFP
BAGHDA: Iraq kini berdepan tekanan semakin meningkat daripada Amerika Syarikat untuk menjauhkan diri daripada Iran, ketika konflik antara kedua-dua kuasa itu semakin memuncak.
Washington dilaporkan menggantung kerjasama keselamatan serta menyekat penghantaran dolar Amerika ke Iraq sebagai langkah memberi tekanan kepada pemerintah di Baghdad supaya mengambil tindakan terhadap kumpulan militan yang disokong Iran.
