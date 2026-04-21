Topic followed successfullyGo to BHku
AS yakin rundingan damai dengan Iran akan diteruskan di Pakistan
Sumber berkata rundingan dijangka disambung semula seawal 22 April
Apr 21, 2026 | 2:15 PM
Anggota tentera Pakistan meronda di kawasan D Chowk berhampiran Rumah Presiden, ketika negara itu bersiap untuk menjadi tuan rumah rundingan damai fasa kedua antara Amerika Syarikat dengan Iran di Islamabad, Pakistan, pada 21 April. - Foto REUTERS
WASHINGTON: Amerika Syarikat menyatakan keyakinan bahawa rundingan damai dengan Iran akan diteruskan di Pakistan dalam masa terdekat, namun ketidaktentuan masih menyelubungi proses itu ketika tempoh gencatan senjata hampir berakhir.
Seorang pegawai kanan Iran memaklumkan bahawa Teheran sedang menilai secara positif kemungkinan menyertai rundingan tersebut, walaupun sebelum ini menolak penyertaannya.
