Asean gesa AS, Iran teruskan rundingan
Apr 13, 2026 | 5:36 PM
Harga minyak melonjak manakala pasaran saham merosot selepas Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, mengarahkan sekatan di Selat Hormuz. - Foto Fail
MANILA: Negara Asia Tenggara menggesa Amerika Syarikat dan Iran supaya meneruskan rundingan damai bagi menamatkan konflik yang semakin meruncing, selepas perbincangan hujung minggu lalu gagal mencapai persetujuan.
Dalam satu kenyataan bersama pada 13 April, Menteri Luar negara anggota Asean menegaskan kepentingan usaha diplomasi bagi mengelakkan perang berlarutan.
