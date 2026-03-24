Badan antirasuah Indonesia batal tahanan rumah Aidilfitri bekas menteri agama
Badan antirasuah Indonesia batal tahanan rumah Aidilfitri bekas menteri agama
Mar 24, 2026 | 4:00 PM
Badan antirasuah Indonesia batal tahanan rumah Aidilfitri bekas menteri agama
Bekas Menteri Hal Ehwal Agama dan suspek rasuah, Encik Yaqut Cholil Qoumas (tengah), diiring keluar dari ibu pejabat Suruhanjaya Pemberantasan Rasuah (KPK) di Jakarta Selatan pada 12 Mac. - Foto fail
Suruhanjaya Pemberantasan Rasuah (KPK) pada 24 Mac memindahkan semula suspek rasuah berprofil tinggi Encik Yaqut Cholil Qoumas ke pusat tahanan di ibu pejabatnya di Jakarta Selatan.
Ia sekali gus membatalkan keputusan terdahulu yang meletakkan bekas Menteri Hal Ehwal Agama itu di bawah tahanan rumah semasa cuti Aidilfitri, yang mencetuskan kritikan hebat orang ramai.
Laporan berkaitan
