Topic followed successfullyGo to BHku
Bahrain gugur kewarganegaraan 69 individu, dituduh simpati Iran
Apr 28, 2026 | 11:10 AM
Sebuah kereta remuk berhampiran bangunan yang rosak di lokasi jatuhan serpihan dron, yang menurut Kementerian Dalam Negeri Bahrain berpunca daripada dron Iran yang dipintas pada malam sebelumnya, ketika konflik antara Amerika Syarikat dan Israel dengan Iran, di Sitra, Bahrain, 4 April 2026 - Foto REUTERS
MANAMA,: Bahrain menarik balik kewarganegaraan sekurang-kurangnya 69 individu yang didakwa bersimpati dengan Iran serta “membantu entiti asing”, menurut arahan rasmi yang dikeluarkan oleh Raja Hamad bin Isa Al Khalifa.
Keputusan itu dibuat berdasarkan peruntukan dalam undang-undang kewarganegaraan negara tersebut yang membenarkan penarikan status warganegara jika seseorang didapati “memudaratkan kepentingan kerajaan atau bertindak bertentangan dengan kewajipan taat setia”.
