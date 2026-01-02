Bangkok, Thailand diselubungi pencemaran udara yang teruk, melepasi tahap selamat dan Pusat Maklumat Kualiti Udara Bangkok melaporkan pada jam 7 pagi, 1 Januari, purata 24 jam PM2.5 di seluruh ibu negara itu berada antara 37.4 hingga 70.3 mikrogram bagi setiap meter padu - Foto AFP

Bangkok dilanda pencemaran udara pertama tahun baru, capai tahap mula jejas kesihatan

BANGKOK: Bangkok kini berdepan episod pencemaran udara pertamanya bagi tahun 2026 ini apabila paras zarah halus PM2.5 meningkat di seluruh bandar, meletakkan semua daerah dalam kategori kualiti udara jingga, menurut Pusat Maklumat Kualiti Udara Bangkok.

Pihak berkuasa memaklumkan keadaan telah mencapai tahap yang berpotensi menjejaskan kesihatan awam, berdasarkan bacaan daripada 68 stesen pemantauan di sekitar ibu negara Thailand itu.

Pada jam 7 pagi Jumaat, 2 Januari, purata bacaan PM2.5 seluruh bandar direkodkan antara 48.2 hingga 55.8 mikrogram per meter padu, melepasi piawaian keselamatan kebangsaan Thailand iaitu 37.5 mikrogram per meter padu.

“Keadaan kualiti udara berada pada tahap yang mula memberi kesan kepada kesihatan,” menurut kenyataan Pusat Maklumat Kualiti Udara Bangkok, sambil menambah bahawa walaupun paras PM2.5 dijangka beransur reda, tahap pencemaran masih membimbangkan.

Daerah Don Mueang, Lat Krabang dan Chatuchak mencatatkan bacaan tertinggi, masing-masing melebihi 66 mikrogram per meter padu. Beberapa kawasan lain seperti Bangkok Noi, Prawet, Thawi Watthana, Bang Na, Bueng Kum, Min Buri, Sai Mai, Khlong Sam Wa dan Pathum Wan turut merekodkan paras PM2.5 yang tinggi.

Semua daerah diklasifikasikan dalam kategori jingga, yang menandakan kualiti udara mula menjejaskan kesihatan, khususnya bagi golongan berisiko seperti warga emas, kanak-kanak, wanita hamil dan individu yang menghidap penyakit pernafasan atau jantung.

Pentadbiran Metropolitan Bangkok (BMA) memaklumkan bahawa Indeks Kualiti Udara (AQI) di kebanyakan stesennya kekal pada paras yang boleh memberi kesan kesihatan. Orang ramai dinasihatkan untuk memantau kemas kini kualiti udara dan mengehadkan aktiviti luar yang berpanjangan selagi paras pencemaran kekal tinggi.

Jabatan Meteorologi Thailand pula melaporkan keadaan cuaca yang sejuk dengan kabus ringan pada waktu pagi di Bangkok, satu faktor yang boleh menyebabkan pencemar udara terperangkap berhampiran permukaan bumi. Pusat kualiti udara menjelaskan bahawa pengudaraan udara pada 1 Januari adalah lemah akibat atmosfera yang stabil dan angin perlahan, sekali gus menyebabkan kepekatan PM2.5 meningkat.

“Keadaan atmosfera yang stabil dan kekurangan angin menyukarkan pencemaran untuk tersebar, menyebabkan zarah halus berkumpul di paras rendah,” menurut pusat itu.

Bagaimanapun, keadaan dijangka bertambah baik dalam beberapa hari akan datang. Antara 2 hingga 6 Januari, angin yang lebih kuat diramalkan bertiup, sekali gus meningkatkan pengudaraan daripada lemah kepada baik dan membantu mengurangkan pencemaran yang berpunca daripada aktiviti bandar, kebakaran hutan serta pembakaran terbuka.

Data satelit NASA turut menunjukkan tiada titik panas luar biasa di Bangkok ketika ini, menandakan episod pencemaran semasa bukan disebabkan kebakaran besar, sebaliknya dipacu terutamanya oleh faktor meteorologi dan aktiviti bandar.

“Data satelit tidak menunjukkan sebarang peningkatan titik panas, jadi pencemaran ini lebih berkait dengan keadaan cuaca dan aktiviti harian di bandar,” menurut Jabatan Alam Sekitar BMA.

Susulan itu, Jabatan Alam Sekitar BMA mengarahkan agensi berkaitan untuk memperketat penguatkuasaan di bawah pelan tindak balas PM2.5. Penduduk turut digesa memainkan peranan dengan mengurangkan sumber pencemaran dalam kehidupan seharian.

BMA menggesa orang ramai mengambil langkah pencegahan seperti membersihkan kediaman menggunakan kaedah basah bagi mengurangkan habuk dalaman, mengelakkan pembakaran sampah dan colok, menanam pokok, menggunakan pengangkutan awam serta mematikan enjin kenderaan ketika berhenti lama.

Pihak berkuasa kesihatan turut mengingatkan orang awam supaya melindungi diri ketika berada di luar rumah.

“Orang ramai digalakkan memakai pelitup muka yang sesuai untuk PM2.5 dan mengurangkan aktiviti luar yang berat,” menurut nasihat kesihatan BMA. Mereka yang mengalami simptom seperti batuk, kesukaran bernafas atau iritasi mata dinasihatkan mendapatkan rawatan perubatan segera.