Orang ramai menggunakan eskalator di kawasan beli-belah Pathum Wan di Bangkok pada 22 Jun 2026 ketika pihak berkuasa menggesa penduduk mengelakkan aktiviti luar pada waktu tengah hari susulan ibu kota Thailand itu memasuki zon “bahaya” akibat cuaca panas melampau dan risiko strok haba. - Foto AFP

Orang ramai menggunakan eskalator di kawasan beli-belah Pathum Wan di Bangkok pada 22 Jun 2026 ketika pihak berkuasa menggesa penduduk mengelakkan aktiviti luar pada waktu tengah hari susulan ibu kota Thailand itu memasuki zon “bahaya” akibat cuaca panas melampau dan risiko strok haba. - Foto AFP

BANGKOK: Penduduk Bangkok dinasihatkan supaya mengelakkan aktiviti di bawah panas terik tengah hari selepas indeks haba di bandar itu meningkat ke paras berbahaya 51.9 darjah Celsius, hampir mencecah kategori amaran tertinggi.

Menurut laporan media tempatan The Nation, Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi Thailand meletakkan Bangkok dalam zon “Bahaya” pada 25 Jun berikutan cuaca panas melampau yang boleh meningkatkan risiko strok haba.

Pihak berkuasa menggesa orang ramai mengelakkan sebarang aktiviti luar yang tidak perlu antara jam 11 pagi hingga 3 petang.

Tidak seperti suhu biasa yang direkodkan termometer, indeks haba menggabungkan suhu dan kelembapan udara bagi menunjukkan tahap kepanasan sebenar yang dirasai tubuh manusia.

Kelembapan tinggi menyebabkan peluh sukar menyejat dan mengurangkan keupayaan badan menyejukkan diri secara semula jadi, sekali gus meningkatkan risiko penyakit berkaitan haba.

Pihak berkuasa Thailand mengelaskan indeks haba antara 42 hingga 51.9 darjah Celsius sebagai tahap “Bahaya”, manakala bacaan 52 darjah Celsius dan ke atas dikategorikan sebagai “Sangat Berbahaya”.

Dalam keadaan itu, orang ramai dinasihatkan mengelakkan semua aktiviti luar kerana risiko strok haba boleh menjadi ancaman nyawa.

Seiring suhu yang terus meningkat, kerajaan Thailand turut membuka “bilik perlindungan haba Bangkok” di beberapa lokasi sekitar bandar raya itu bagi membantu penduduk menyejukkan badan ketika cuaca paling panas.

Pihak berkuasa berkata lapan kumpulan diberi perhatian khusus sepanjang gelombang haba ini.

Mereka termasuk kanak-kanak kecil, warga emas, wanita hamil, individu yang mempunyai penyakit kronik, mereka yang mengalami obesiti, pengambil alkohol, pekerja luar seperti buruh binaan dan penghantar makanan, serta individu yang bersenam atau melancong di luar bangunan.

Orang ramai juga diingatkan supaya peka terhadap tanda awal masalah kesihatan akibat haba seperti keletihan melampau, pening kepala, ruam kulit, kekejangan otot dan kulit menjadi terlalu merah atau bengkak.

Menurut pihak berkuasa, gejala itu boleh bertukar menjadi strok haba yang mengancam nyawa jika tidak dirawat segera.

“Orang ramai perlu segera mendapatkan tempat teduh, minum air secukupnya dan mendapatkan rawatan jika mengalami simptom serius,” menurut kenyataan pihak berkuasa kesihatan Thailand.

Peningkatan suhu ekstrem itu berlaku ketika beberapa negara Asia Tenggara turut berdepan cuaca panas luar biasa sejak beberapa minggu kebelakangan ini.

Cuaca panas melampau bukan sahaja memberi kesan kepada kesihatan awam, malah menjejaskan aktiviti harian penduduk di bandar raya besar seperti Bangkok yang terkenal dengan tahap kelembapan tinggi.

Penduduk Bangkok kini semakin bergantung kepada pusat penyejukan awam dan kawasan berhawa dingin untuk mengelakkan pendedahan terlalu lama kepada cuaca panas.

Pihak berkuasa turut menggesa majikan mengambil langkah perlindungan terhadap pekerja luar termasuk menyediakan waktu rehat lebih kerap dan bekalan air mencukupi.

Selain itu, penduduk dinasihatkan memakai pakaian nipis dan berwarna cerah serta mengurangkan aktiviti fizikal berat pada waktu siang.

Menurut laporan The Nation, orang ramai boleh memantau keadaan cuaca dan indeks haba secara masa nyata menerusi aplikasi mudah alih AIR BKK atau akaun LINE rasmi perkhidmatan itu.

Pihak berkuasa turut mengingatkan bahawa sesiapa yang mengalami masalah kesihatan akibat haba perlu segera menghubungi talian kecemasan Thailand 1669.