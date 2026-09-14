MARAWI, Filipina: Penduduk wilayah autonomi Bangsamoro yang majoritinya beragama Islam mula mengundi pada pagi Isnin untuk memilih anggota Parlimen buat kali pertama, beberapa jam selepas keganasan bersenjata di luar sebuah pusat mengundi menyebabkan sekurang-kurangnya tiga orang terbunuh.

Pilihan raya bersejarah itu menjadi satu lagi langkah penting dalam proses damai yang berlarutan selama beberapa dekad dan membawa kepada pembentukan Wilayah Autonomi Bangsamoro di Mindanao Muslim (BARMM) di selatan Filipina.

Kira-kira 2.4 juta pengundi berdaftar layak memilih 80 anggota Parlimen daripada 13 parti yang bertanding.

Namun, beberapa jam sebelum pusat mengundi dibuka pada 7 pagi, tiga orang terbunuh dan 15 lagi cedera dalam kejadian tembakan di luar sebuah sekolah yang dijadikan pusat mengundi di Cotabato, ibu kota wilayah itu.

Ketua Polis Cotabato, Encik Jibin Bongcayao, berkata kejadian berlaku sebelum tengah malam apabila anggota dua kumpulan politik yang bersaing berebut kedudukan untuk menjadi antara yang pertama mengundi.

“Ia bermula dengan perebutan kedudukan dalam barisan antara dua kumpulan,” katanya.

Menurut beliau, keadaan kemudian bertukar menjadi tolak-menolak sebelum tercetus pergaduhan dan akhirnya tembakan dilepaskan di kawasan yang sesak.

Encik Bongcayao berkata mereka yang terlibat mempunyai kaitan dengan parti politik yang muncul daripada Barisan Pembebasan Islam Moro (MILF), kumpulan yang berjuang selama beberapa dekad untuk mendapatkan autonomi lebih luas bagi masyarakat Moro.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Anggota keluarga penumpang yang terlibat memerhatikan seorang pegawai Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional (Basarnas) mencatat maklumat terkini pada papan putih ketika operasi menyelamat sedang dijalankan terhadap feri ‘Virgo Transport 8’ yang mengalami masalah, di Pelabuhan Trisakti Bandarmasih, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 13 September.

Penyelamat cari 130 orang dari kapal penumpang Indonesia; enam maut

Sep 13, 2026 | 1:26 PM
Ramai yang menolak tayangan drama, ‘Madu atau Racun’ atas keprihatinan melindungi nilai agama dan norma budaya masyarakat Melayu. Sebahagian penonton berasa tidak selesa dengan keberanian paparan babak hubungan sesama jenis yang dianggap ‘luar nalar’.

‘Madu atau Racun’: Sensasi atau realiti?

Sep 14, 2026 | 5:30 AM
dermasiswa, Politeknik Republic, Cheekies Enterprise

Dulu penerima hari ini penderma: Pengasas Cheekies Enterprise sumbang dermasiswa $10,000

Sep 11, 2026 | 5:58 PM
Rangkaian 7-Eleven Singapura melihat permintaan Hidangan Sedia Dimakan (RTE) semakin positif, mencerminkan gaya hidup Singapura yang semakin sibuk sambil menikmati hidangan ringkas dan memuaskan.

7-Eleven rebut peluang trend hidangan sedia dimakan

Sep 11, 2026 | 10:59 AM
Gunung Anak Krakatau memuntahkan bahan gunung berapi ke udara ketika meletus di Selat Sunda, Indonesia, pada 5 September. Gunung berapi itu kini berada pada Tahap Tiga, iaitu tahap amaran kedua tertinggi.

Pakar: Gunung Anak Krakatau pendam bahaya lebih besar

Sep 14, 2026 | 5:30 AM
Dengan penutupan beberapa ruang komersial yang sekian lama turut berfungsi sebagai tempat orang ramai bertemu, timbul persoalan tentang ruang alternatif yang selamat dan mudah diakses bagi golongan muda berkumpul dan berinteraksi.

Kurangkan masa skrin, tambah ruang sosial bagi belia

Sep 13, 2026 | 5:30 AM
Presiden China, Encik Xi Jinping (kiri), bersama Presiden Mesir, Encik Abdel Fattah al-Sisi, sejurus Encik Xi tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Kahirah, pada 1 September 2026.

Di sebalik ‘Perjanjian Makkah’, Mesir pilih haluan sendiri

Sep 14, 2026 | 5:30 AM
karya, cerpen, rohman munasip, bapanya kucing

Bapanya Kucing

May 31, 2026 | 5:30 AM
Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi (tiga dari kanan) hadir ke Majlis Pelancaran Skuad Sukarelawan Agrokomoditi di Ibu Pejabat Lembaga Minyak Sawit Malaysia pada 7 Mei.

M’sia catat hampir 15,000 laporan eksploitasi kanak-kanak bagi tempoh 5 tahun

May 8, 2026 | 6:51 PM
seni, kraf tangan, hobi

Seni kraf tangan kembali popular sebagai hobi penenang

Apr 27, 2026 | 12:14 PM

Dalam kejadian berasingan, seorang lelaki meninggal dunia di hospital awal 14 September selepas satu letupan berlaku berhampiran sebuah lagi pusat mengundi.

Polis masih menyiasat punca letupan itu.

Keganasan tersebut menyerlahkan cabaran keselamatan yang membayangi pilihan raya bersejarah berkenaan.

Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan ke kawasan mengundi di seluruh BARMM, manakala pasukan tindak balas pantas disediakan untuk menangani sebarang keganasan.

Pada Ogos lalu, konvoi yang membawa Ketua Menteri sementara BARMM, Encik Abdulraof Macacua, turut diserang hendap dan dihujani peluru.

Di Marawi, bandar yang pernah menjadi medan pertempuran sengit antara pasukan keselamatan Filipina dengan kumpulan militan, pengundian pada pagi 14 September bagaimanapun berlangsung dalam keadaan aman.

Barisan panjang pengundi dilihat di luar pusat mengundi, sementara anggota keselamatan berkawal dan kereta kebal ditempatkan di kawasan berdekatan.

“Kami teruja, kami datang awal pagi,” kata Encik Mohammad Actar Macabada, 18 tahun, selepas mengundi.

“Saya gementar kerana mungkin berlaku kekacauan. Dahulu ada kekacauan. Sekarang keadaan aman. Saya teruja menunggu keputusan,” katanya.

Pilihan raya itu akan menentukan 40 wakil parti politik, 32 wakil daerah dan lapan wakil sektor dalam Parlimen yang mempunyai 80 kerusi.

Pengundian berlangsung sehingga 7 malam dan menggunakan mesin pengiraan undi automatik yang pernah digunakan semasa pilihan raya separuh penggal Filipina pada Mei 2025.

BARMM mempunyai kira-kira lima juta penduduk dan merangkumi lima wilayah, tiga bandar serta 63 kampung dalam lapan kelompok kawasan geografi khas.

Pilihan raya itu merupakan hasil proses damai panjang antara pemerintah Filipina dengan MILF, yang pernah melancarkan pemberontakan bersenjata untuk mendapatkan pemerintahan sendiri bagi masyarakat Moro.

Proses rundingan yang bermula pada akhir 1990-an akhirnya menghasilkan Perjanjian Menyeluruh mengenai Bangsamoro pada 2014.

Pada Januari 2019, penduduk menyokong Undang-Undang Organik Bangsamoro dalam satu pungutan suara, membuka jalan kepada pembentukan BARMM dan Penguasa Peralihan Bangsamoro (BTA).

Pemimpin MILF, Encik Murad Ebrahim, dilantik sebagai Ketua Menteri sementara pertama pada tahun sama sebelum digantikan Encik Macacua pada Mac 2025.

Pilihan raya Parlimen pertama pada asalnya dijadualkan pada 2022 tetapi ditangguhkan beberapa kali.

Pengundian pada 14 September justeru menandakan peralihan penting daripada BTA, yang anggotanya dilantik, kepada sebuah Parlimen yang dipilih oleh rakyat Bangsamoro sendiri.

Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Filipina, Encik George Garcia, berkata pilihan raya itu merupakan kesinambungan perjuangan Bangsamoro untuk mencapai pemerintahan sendiri menerusi proses damai.

Sistem baru itu turut memberi ruang lebih besar kepada wanita, belia dan kumpulan masyarakat lain.

Sekurang-kurangnya 30 peratus calon yang dinamakan parti bagi kerusi perwakilan parti perlu terdiri daripada wanita.

Kerusi khas turut diperuntukkan kepada wanita, belia, pemimpin tradisional dan ulama, selain masyarakat pendatang serta Orang Asli bukan Moro.

Selepas keputusan pilihan raya ditentukan, anggota Parlimen akan memilih Ketua Menteri yang mengetuai pemerintah wilayah.

Justeru, pilihan raya pertama itu bukan sahaja menentukan siapa yang akan mentadbir Bangsamoro, malah menjadi ujian penting terhadap proses damai yang mengubah perjuangan bersenjata selama beberapa dekad kepada persaingan melalui peti undi.

Di sebuah wilayah yang mempunyai sejarah panjang keganasan politik dan persengketaan antara keluarga berpengaruh, kejayaan pilihan raya itu turut bergantung pada kemampuan pihak yang bertanding menerima keputusan dan memastikan persaingan politik tidak kembali bertukar menjadi konflik bersenjata. - Agensi berita

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Sinar harapan buat minoriti Muslim selatan FilipinaJul 24, 2024 | 4:25 PM
Dialog Islam-Kristian lahir daripada detik pengeboman di MindanaoJul 20, 2026 | 5:30 AM
FilipinaMoro