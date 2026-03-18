Penunggang motosikal beratur untuk mengisi minyak di sebuah stesen petrol Caltex di Bangkok pada 17 Mac 2026. Dari ibu kota Bangkok hingga ke Chiang Rai di utara negara itu, pemandu dan penunggang motosikal di Thailand dilihat beratur panjang pada 17 Mac ketika kekurangan bekalan semakin meruncing dan kenaikan harga dijangka berlaku. Pihak berkuasa menetapkan had harga runcit diesel susulan perang Amerika-Israel dengan Iran yang mengganggu penghantaran serta merosakkan kemudahan petroleum di Asia Barat, sekali gus mendorong kenaikan harga minyak global. - Foto AFP

BANGKOK: Kekurangan bekalan bahan api semakin meruncing di Thailand apabila pemandu dan penunggang motosikal beratur panjang di stesen minyak di seluruh negara, dari Bangkok hingga ke Chiang Rai, susulan gangguan bekalan global akibat perang di Asia Barat.

Situasi itu berlaku ketika had harga diesel pada 33 baht (S$1.30) seliter berakhir pada 17 Mac, dengan kenaikan harga dijangka bermula pada 18 Mac. Walaupun pemerintah memberi jaminan kenaikan hanya kecil, ramai pengguna bimbang harga akan terus melonjak dalam tempoh terdekat.

Di Chiang Rai, puluhan kenderaan dilihat beratur panjang untuk mengisi minyak, manakala beberapa stesen terpaksa menolak pelanggan selepas kehabisan bekalan. Seorang pekerja stesen minyak, Kanokwan Kantip, berkata bekalan diesel yang diterima pada hari itu jauh lebih rendah daripada biasa.

“Kami hanya menerima sekitar 8,000 liter diesel, kira-kira satu pertiga daripada jumlah biasa. Ia tidak mencukupi untuk pelanggan,” katanya.

Beberapa stesen turut mengenakan had pembelian, termasuk maksimum 100 liter atau sekitar 1,000 baht bagi setiap pelanggan.



Golongan pekerja penghantaran dilihat antara yang paling terkesan dengan krisis ini. Seorang penghantar makanan Grab, Oracha, 48 tahun, berkata kekurangan bahan api menjejaskan pendapatannya secara langsung. “Saya bimbang kerana kenderaan saya bergantung sepenuhnya kepada minyak. Bila saya perlu tutup aplikasi dan mencari stesen minyak, saya kehilangan pendapatan untuk tempoh itu,” katanya.

Menurutnya, pendapatan sejam sekitar 30 hingga 50 baht memaksanya bekerja lebih lama untuk menampung kerugian. “Kalau tiada minyak, rasanya seperti saya tidak ada kerja langsung,” tambahnya .



Pihak berkuasa Thailand menegaskan bahawa kekurangan yang berlaku berpunca daripada gangguan pengagihan dan peningkatan permintaan mendadak, bukannya kekurangan bekalan secara keseluruhan.

Pegawai Kementerian Tenaga, Ebcik Sarawut Kaewtathip, berkata negara masih mempunyai simpanan bahan api mencukupi untuk kira-kira 100 hari. “Kami telah mengarahkan semua kilang penapisan beroperasi pada kapasiti penuh dan mendapatkan bekalan tambahan dari Angola serta Amerika Syarikat,” katanya.

Beliau turut menggesa orang ramai supaya menggunakan tenaga secara berhemah dan mengelakkan pembelian panik.

Namun, situasi di lapangan menunjukkan keresahan masih tinggi. Di Bangkok, barisan panjang masih kelihatan di banyak stesen minyak, dengan sesetengahnya mengehadkan pembelian kepada 600 baht.

Seorang penghantar makanan Line Man, Encik Kanokpon Sawaengkij, meluahkan kekecewaan terhadap jaminan pemerintah. “Memang tidak cukup minyak. Saya tahu kerana saya bekerja setiap hari. Stesen minyak tutup atau kehabisan bekalan dan kami disuruh tunggu lori tangki,” katanya. “Jadi macam mana saya hendak bekerja?” tambahnya. Beliau berkata jika harga petrol mencecah 35 baht seliter, bayaran penghantaran yang diterima tidak lagi berbaloi.



Kekurangan bekalan turut dilaporkan di beberapa wilayah lain termasuk Phangnga, Yala dan Phitsanulok.

Di daerah Takua Pa, Phangnga, stesen minyak kehabisan diesel seawal pagi selepas permintaan meningkat mendadak. Walaupun bekalan dihantar semula pada waktu petang, barisan panjang kembali terbentuk.

Pemimpin perniagaan tempatan berkata bekalan yang diterima kini sekitar 30 hingga 40 peratus lebih rendah daripada biasa, memaksa pengusaha mengawal pengagihan dengan ketat.

Di Betong, Yala, beberapa stesen mengehadkan waktu operasi dan pembelian, manakala petani mengadu sukar mendapatkan bahan api mencukupi untuk pam air dan jentera ladang.



Di wilayah Tak, barisan kenderaan sepanjang tiga kilometer dilaporkan di jalan Mae Sot–Tha Song Yang seawal jam 4 pagi.

Bagi memastikan bekalan mencukupi untuk penduduk tempatan, pihak berkuasa telah mengharamkan sementara penjualan bahan api kepada kenderaan dari Myanmar.



Krisis bahan api ini turut menjejaskan perkhidmatan keagamaan. Sebuah kuil Buddha di Nakhon Phanom terpaksa menghentikan operasi pembakaran mayat kerana kekurangan minyak. Setiap upacara pembakaran memerlukan sekitar 90 liter bahan api, menurut pihak kuil.



Bagi menangani situasi ini, Menteri Tenaga Thailand telah mengadakan mesyuarat tergempar bersama pengusaha minyak dan wakil kilang penapisan. Langkah yang dipersetujui termasuk meningkatkan kekerapan penghantaran, menambah lori tangki dan mempercepatkan pengagihan dari depot simpanan ke kawasan terjejas.

Kementerian turut menegaskan bahawa kerjasama semua pihak diperlukan bagi memulihkan keadaan secepat mungkin.

Dalam masa sama, Kementerian Perdagangan sedang merangka langkah untuk membantu pengguna menghadapi kenaikan kos bahan api dan dijangka membentangkannya kepada kabinet dalam masa terdekat.