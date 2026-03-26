DHAKA: Sekurang-kurangnya 24 orang maut selepas sebuah bas penumpang yang membawa kira-kira 40 individu terjunam ke dalam Sungai Padma ketika cuba menaiki feri di Bangladesh, kata pihak berkuasa pada 26 Mac.

Kemalangan itu berlaku pada 25 Mac apabila bas tersebut hilang kawalan ketika menghampiri feri di Daulatdia, daerah Rajbari, kira-kira 100 kilometer dari ibu negara, Dhaka. Bas berkenaan terbalik sebelum tenggelam hampir sembilan meter ke dasar sungai, menurut polis serta Jabatan Bomba dan Pertahanan Awam.