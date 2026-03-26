Bas terjunam ke sungai, sekurang-kurangnya 24 maut di Bangladesh
Bas terjunam ke sungai, sekurang-kurangnya 24 maut di Bangladesh
Mar 26, 2026 | 3:53 PM
Bas terjunam ke sungai, sekurang-kurangnya 24 maut di Bangladesh
Ahli keluarga mangsa meratapi kehilangan selepas sebuah bas terjunam ke dalam Sungai Padma ketika cuba menaiki feri di Rajbari, Bangladesh pada 26 Mac 2026 - Foto REUTERS
DHAKA: Sekurang-kurangnya 24 orang maut selepas sebuah bas penumpang yang membawa kira-kira 40 individu terjunam ke dalam Sungai Padma ketika cuba menaiki feri di Bangladesh, kata pihak berkuasa pada 26 Mac.
Kemalangan itu berlaku pada 25 Mac apabila bas tersebut hilang kawalan ketika menghampiri feri di Daulatdia, daerah Rajbari, kira-kira 100 kilometer dari ibu negara, Dhaka. Bas berkenaan terbalik sebelum tenggelam hampir sembilan meter ke dasar sungai, menurut polis serta Jabatan Bomba dan Pertahanan Awam.
Sekurang-kurangnya 19 maut dalam nahas pesawat tentera udara Bangladesh di kampus kolejJul 21, 2025 | 8:05 PM
16 maut dalam kebakaran kilang pakaian di BangladeshOct 15, 2025 | 2:19 PM