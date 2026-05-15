Bekas menteri Indonesia jalani pembedahan selepas berdepan penjara 18 tahun
May 15, 2026 | 12:28 PM
Franka Franklin Makarim mencium tangan suaminya, Nadiem Makarim, sebelum prosiding perbicaraan berhubung dakwaan rasuah melibatkan perolehan komputer riba Google Chromebook di Mahkamah Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia, pada 13 Mei 2026. - Foto REUTERS
JAKARTA: Bekas Menteri Pendidikan Indonesia dan pengasas Gojek, Nadiem Makarim, menjalani pembedahan buat kali kelima pada malam 14 Mei - hanya beberapa jam selepas pendakwa raya menuntut hukuman penjara 18 tahun terhadap beliau dalam kes rasuah melibatkan projek komputer riba Chromebook.
Perkembangan itu didedahkan isterinya, Cik Franka Franklin Makarim, menerusi hantaran di Instagram yang menggambarkan keluarganya sedang melalui dua ujian besar serentak iaitu masalah kesihatan Nadiem dan kes mahkamah yang sedang dihadapinya.
