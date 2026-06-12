Bekas Presiden Korea S dipenjara 30 tahun kerana operasi dron terhadap Korea Utara

Bekas presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, kini ditahan sementara menunggu proses rayuan terhadap hukuman penjara seumur hidup yang dikenakan ke atasnya kerana mengetuai pemberontakan menerusi pengisytiharan undang-undang tentera. - Foto REUTERS

Bekas presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, kini ditahan sementara menunggu proses rayuan terhadap hukuman penjara seumur hidup yang dikenakan ke atasnya kerana mengetuai pemberontakan menerusi pengisytiharan undang-undang tentera. - Foto REUTERS

Bekas Presiden Korea S dipenjara 30 tahun kerana operasi dron terhadap Korea Utara

Bekas Presiden Korea S dipenjara 30 tahun kerana operasi dron terhadap Korea Utara

SEOUL: Mahkamah Korea Selatan menjatuhkan hukuman penjara 30 tahun terhadap bekas presiden, Yoon Suk Yeol, selepas didapati bersalah menghantar dron tentera ke Korea Utara sebagai sebahagian daripada rancangan untuk mewujudkan krisis keselamatan sebelum pengisytiharan undang-undang tentera pada 2024.

Mahkamah Daerah Pusat Seoul memutuskan bahawa operasi dron itu dilakukan dua bulan sebelum Yoon menggantung pemerintahan awam menerusi pengisytiharan undang-undang tentera yang mencetuskan krisis politik terbesar Korea Selatan dalam beberapa dekad.

Menurut ringkasan keputusan mahkamah yang diperoleh AFP, hakim mendapati Yoon sengaja mahu meningkatkan ketegangan antara Seoul dan Pyongyang bagi mencipta alasan untuk melaksanakan undang-undang tentera.

“Yoon berniat mencetuskan provokasi supaya Korea Utara melakukan tindakan bersenjata atau tindakan setara terhadap tentera dan rakyat Korea Selatan,” menurut mahkamah.

Hakim berkata bekas presiden itu cuba “meningkatkan ketegangan ketenteraan antara Korea dan mencipta krisis nasional” supaya pengisytiharan undang-undang tentera dapat dibenarkan.

Jurucakap mahkamah mengesahkan Yoon dijatuhi hukuman penjara 30 tahun atas kesalahan pencerobohan dron tersebut.

Yoon ketika ini turut ditahan sementara menunggu rayuan terhadap hukuman penjara seumur hidup yang dikenakan sebelum ini kerana mengetuai pemberontakan susulan pengisytiharan undang-undang tentera pada Disember 2024.

Bekas presiden itu bagaimanapun terus mempertahankan tindakannya.

“Saya mengisytiharkan undang-undang tentera semata-mata demi negara,” katanya sebelum ini.

Pihak pembelaan Yoon turut menafikan tuduhan berkaitan operasi dron dan mendakwa tindakan itu dilakukan sebagai tindak balas terhadap belon sampah yang dihantar Korea Utara merentasi sempadan pada tahun sama.

Namun mahkamah menolak hujah tersebut dan menyifatkan operasi dron itu sebagai penyalahgunaan kuasa ketenteraan untuk kepentingan politik peribadi.

“Operasi dron tentera pada 2024 melibatkan penggunaan kemampuan ketenteraan Korea Selatan untuk tujuan peribadi,” kata hakim.

Mahkamah turut menegaskan bahawa kuasa presiden termasuk kuasa tertinggi terhadap angkatan tentera dan hak mengisytiharkan undang-undang tentera hanya boleh digunakan untuk melindungi keselamatan negara.

“Yoon meluluskan operasi dron itu dengan kepercayaan bahawa beliau boleh menggunakan kuasa tersebut secara sewenang-wenangnya demi keuntungan politik sendiri,” menurut keputusan mahkamah.

Krisis politik Korea Selatan bermula pada Disember 2024 apabila Yoon membuat pengumuman mengejut menerusi siaran televisyen lewat malam bahawa undang-undang tentera akan dilaksanakan dan pemerintahan awam digantung.

Langkah itu mencetuskan kekecohan besar di negara tersebut apabila ahli parlimen bergegas ke bangunan Dewan Negara untuk mengadakan sidang tergempar.

Undang-undang tentera akhirnya hanya bertahan sekitar enam jam selepas ahli parlimen mengundi untuk membatalkannya.

Bagaimanapun, tindakan itu mencetuskan protes besar-besaran, menggugat pasaran saham dan mengejutkan sekutu utama Korea Selatan termasuk Amerika Syarikat.

Kekacauan politik berbulan-bulan selepas itu membawa kepada kekalahan kem Yoon dalam pilihan raya presiden yang akhirnya dimenangi Lee Jae Myung.

Kes dron itu sekali lagi menonjolkan ketegangan berterusan antara Korea Selatan dan Korea Utara yang secara teknikal masih berada dalam keadaan perang sejak Perang Korea 1950-1953 berakhir tanpa perjanjian damai rasmi.

Dalam insiden berasingan yang tidak berkaitan dengan kes Yoon, penyiasat Korea Selatan turut mendapati beberapa pegawai pemerintah menghantar dron ke Korea Utara pada Januari lalu.

Presiden Lee sebelum ini menyatakan kekesalan terhadap kejadian tersebut dalam usaha meredakan hubungan dengan Pyongyang.

Kenyataan Lee itu dipuji adik perempuan pemimpin Korea Utara, Kim Yo Jong, yang menyifatkannya sebagai “tindakan bijak”.

Namun harapan untuk memperbaiki hubungan kedua-dua negara kembali pudar selepas Korea Utara sekali lagi melabel Korea Selatan sebagai “musuh paling bermusuhan”.

Penganalisis berkata keputusan mahkamah terhadap Yoon menandakan tindakan paling keras pernah diambil terhadap seorang bekas presiden Korea Selatan berkaitan penyalahgunaan kuasa ketenteraan.