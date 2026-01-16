Sekumpulan penunjuk perasaan berhaluan kanan berkumpul bagi menyatakan sokongan kepada bekas Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, sambil memegang sepanduk berslogan tertentu, sebelum sebuah bas yang membawa Yoon Suk Yeol tiba untuk keputusan mahkamah pertamanya dalam kes termasuk menghalang pelaksanaan waran tangkap berkaitan pengisytiharan undang-undang tentera, di sebuah mahkamah di Seoul, Korea Selatan, pada 16 Januari 2026. - Foto REUTERS

Bekas presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, didapati bersalah kerana menghalang pihak berkuasa daripada melaksanakan waran tangkap terhadap dirinya. - Foto EPA

SEOUL: Sebuah mahkamah di Korea Selatan pada 16 Januari menjatuhkan hukuman lima tahun penjara terhadap bekas presiden, Yoon Suk Yeol, selepas mendapati beliau bersalah atas beberapa pertuduhan serius, termasuk menghalang pihak berkuasa daripada melaksanakan waran tangkap susulan cubaan gagal beliau mengisytiharkan undang-undang tentera pada akhir 2024.

Mahkamah Daerah Pusat Seoul memutuskan bahawa Yoon telah menghalang pihak berkuasa daripada melaksanakan waran tangkap yang dikeluarkan berhubung pengisytiharan undang-undang tentera pada Disember 2024. Keputusan itu disiarkan secara langsung, menandakan keputusan pertama dalam siri perbicaraan jenayah yang dihadapinya berkaitan dekri kontroversi tersebut.

Selain itu, Yoon turut didapati bersalah memalsukan dokumen rasmi dan gagal mematuhi proses perundangan yang diwajibkan bagi pengisytiharan undang-undang tentera. Keputusan ini merupakan yang pertama daripada lapan perbicaraan jenayah yang sedang berjalan terhadap Yoon, merangkumi dakwaan berkaitan dekri undang-undang tentera serta tuduhan lain.

Hukuman lima tahun penjara itu adalah separuh daripada tempoh 10 tahun yang dimohon oleh pihak pendakwaan. Yoon belum mengeluarkan kenyataan awam sejurus selepas keputusan itu, namun pasukan peguamnya sebelum ini menolak tuntutan hukuman berat sebagai bermotifkan politik dan “tidak berasas dari segi undang-undang”.

“Permintaan hukuman 10 tahun adalah keterlaluan dan didorong kepentingan politik, bukannya prinsip keadilan,” kata pasukan pembelaan Yoon ketika mengulas tuntutan pihak pendakwa sebelum ini. Peguam Yoon turut memaklumkan bahawa mereka merancang untuk memfailkan rayuan terhadap keputusan mahkamah.

Yoon, yang merupakan pendatang baru dalam dunia politik, membina reputasinya melalui kerjaya perundangan yang panjang dan berprofil tinggi. Namun, laluan awalnya tidak mudah. Beliau gagal dalam peperiksaan guaman beberapa kali sebelum akhirnya lulus pada cubaan kesembilan.

Walaupun bermula dengan perlahan, Yoon kemudiannya mengetuai beberapa pendakwaan bersejarah yang menyaksikan dua bekas presiden Korea Selatan, Park Geun-hye dan Lee Myung-bak, serta seorang bekas ketua hakim Mahkamah Agung dipenjarakan.

Pada 2019, Yoon dilantik sebagai pendakwa raya negara oleh Presiden Moon Jae-in. Beliau meletakkan jawatan pada 2021 sebelum memenangi pilihan raya presiden pada 2022 dengan majoriti yang amat tipis. Kejayaannya sebagai pendakwa raya bagaimanapun berbeza sama sekali dengan prestasinya sebagai presiden, yang sering dibayangi kontroversi dan konflik politik domestik.

Salah satu kritikan terbesar terhadap pentadbirannya ialah keengganan beliau memecat pegawai kanan selepas tragedi rempuhan maut Halloween 2022 yang meragut banyak nyawa. Tindakan itu mencetuskan dakwaan bahawa Yoon melindungi “orang kepercayaannya” walaupun berdepan tekanan awam yang besar.

Tahun-tahun akhir pemerintahannya turut dicemari skandal melibatkan isterinya, yang didakwa menerima sebuah beg tangan mewah jenama Christian Dior sebagai hadiah secara tidak wajar. Menjelang Disember 2024, kedudukan politik Yoon dilihat semakin rapuh.

Pada 3 Disember 2024, Yoon mengejutkan negara apabila mengisytiharkan undang-undang tentera pada tengah malam, dengan alasan mahu mengekang apa yang disifatkannya sebagai “kuasa anti-negara” dalam kalangan pembangkang. Dekri itu bagaimanapun hanya bertahan selama enam jam.

Ahli-ahli Parlimen bertindak pantas dengan berkumpul di Dewan Perhimpunan Kebangsaan, ada yang terpaksa memanjat tembok kompleks, sebelum mengundi untuk membatalkan pengisytiharan tersebut.

Keputusan mahkamah turut menyatakan Yoon bersalah kerana menghalang pelaksanaan waran tangkap terhadap dirinya. Selepas dekri itu, beliau mengelak daripada ditahan selama beberapa minggu dengan berlindung di dalam kediaman rasminya, dilindungi ratusan anggota setia Pasukan Keselamatan Presiden.

Penahanannya akhirnya berlaku menerusi satu serbuan awal pagi yang melibatkan ratusan anggota polis dan penyiasat. Mereka dilaporkan memintas sekatan bas, memotong dawai berduri dan memanjat tangga untuk memasuki kompleks kediaman tersebut, ketika Yoon dikelilingi oleh pengawal peribadinya.

Yoon ketika itu berkata beliau bekerjasama dengan penyiasat bagi mengelakkan “pertumpahan darah”, namun menegaskan bahawa beliau tidak mengiktiraf kesahihan siasatan tersebut. Sepanjang perbicaraan, beliau berulang kali menyatakan bahawa pihak penyiasat tidak mempunyai asas undang-undang untuk menyiasat dan menahannya.

Bekas presiden itu kini telah ditahan selama beberapa bulan sementara menunggu perbicaraan-perbicaraan lain. Pemerhati mahkamah menyatakan Yoon kelihatan semakin kurus sejak penahanannya, dengan rambut yang jauh lebih beruban.

Di luar mahkamah, penyokongnya berdiri dalam diam ketika hakim membacakan pertuduhan, sebelum ada yang melambai dan menjerit namanya sebagai tanda sokongan.

Walaupun berdepan krisis domestik yang berpanjangan, Yoon mencatat beberapa kejayaan di peringkat antarabangsa. Usahanya memperbaiki hubungan yang tegang sekian lama dengan Jepun dan mengukuhkan kerjasama keselamatan tiga hala bersama Amerika Syarikat sering dianggap sebagai pencapaian dasar luar paling ketara sepanjang tempoh pemerintahannya.