Bekas sami Thai dipenjara 50 tahun, seleweng dana lebih 2b baht
Bekas sami Thai dipenjara 50 tahun, seleweng dana lebih 2b baht
Apr 22, 2026 | 12:53 PM
Bekas sami Thai dipenjara 50 tahun, seleweng dana lebih 2b baht
Siasatan mendapati bekas ketua sami, Phra Dhammawachiranuwat, telah menyeleweng dana kuil dan yayasan untuk kegunaan peribadi antara 2021 hingga 2024. - Foto TANGKAP LAYAR GOOGLE MAPS
BANGKOK: Sebuah mahkamah di Thailand menjatuhkan hukuman penjara 50 tahun terhadap bekas sami kuil Wat Rai Khing selepas didapati bersalah dalam kes penyelewengan dana kuil melebihi 2 bilion baht ($79 juta), dengan aliran wang dikaitkan dengan rangkaian perjudian dalam talian.
Mahkamah Jenayah Pusat bagi Kes Rasuah dan Salah Laku di Taling Chan pada 21 April menyampaikan keputusan terhadap Phra Dhammawachiranuwat, yang lebih dikenali sebagai ‘Tid Yaem’, bersama empat tertuduh lain.
