BANGKOK: Sebuah mahkamah di Thailand menjatuhkan hukuman penjara 50 tahun terhadap bekas sami kuil Wat Rai Khing selepas didapati bersalah dalam kes penyelewengan dana kuil melebihi 2 bilion baht ($79 juta), dengan aliran wang dikaitkan dengan rangkaian perjudian dalam talian.

Mahkamah Jenayah Pusat bagi Kes Rasuah dan Salah Laku di Taling Chan pada 21 April menyampaikan keputusan terhadap Phra Dhammawachiranuwat, yang lebih dikenali sebagai ‘Tid Yaem’, bersama empat tertuduh lain.