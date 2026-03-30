Beza tarikh Lebaran di Indonesia peluang tingkat kefahaman amalan, hormat kepelbagaian
Mar 30, 2026 | 5:30 AM
Umat Islam menunaikan solat Hari Raya Aidilfitri, petanda berakhirnya bulan suci Ramadan, di pekarangan Universiti Muhammadiyah di Banda Aceh, Indonesia, pada 20 Mac 2026. Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal sehari lebih awal berdasarkan kaedah hisab berbanding ketetapan pemerintah melihat anak bulan. - Foto AFP
Kejadian Insiden melibatkan jemaah Muhammadiyah yang dihalang menunaikan solat Aidilfitri lebih awal di beberapa daerah mencetuskan perbincangan luas mengenai toleransi dan pengurusan perbezaan dalam masyarakat majmuk Indonesia.
Kes yang dilaporkan di Sukabumi di Jawa Barat, Sukoharjo di Jawa Tengah; dan Barru di Sulawesi Selatan pada 20 Mac itu berlaku apabila Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal lebih awal berdasarkan kaedah hisab.
Laporan berkaitan
Indonesia sambut Aidilfitri berasingan, pemerintah tetapkan 21 Mac, Muhammadiyah 20 MacMar 20, 2026 | 9:57 AM
Muhammadiyah tetapkan Aidilfitri pada 20 MacMar 19, 2026 | 12:43 PM