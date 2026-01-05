Para anggota penyelamat membawa mayat pelancong Sepanyol, Fernando Martin Carreras, selepas ditemui terapung di perairan Pulau Rinca, kira-kira dua kilometer daripada lokasi kemalangan pada 26 Disember 2025. - Foto AFP

Para anggota penyelamat membawa mayat pelancong Sepanyol, Fernando Martin Carreras, selepas ditemui terapung di perairan Pulau Rinca, kira-kira dua kilometer daripada lokasi kemalangan pada 26 Disember 2025. - Foto AFP

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

JAKARTA: Penyelamat telah menemui mayat seorang lelaki Sepanyol yang hilang sejak sebuah bot pelancong dilaporkan karam di laut bergelora di timur Indonesia lebih seminggu yang lalu pada 4 Januari, kata seorang pegawai.

Ketua agensi mencari dan menyelamat tempatan, Encik Fathur Rahman, berkata sekujur mayat ditemui terapung di perairan berhampiran Pulau Rinca, kira-kira dua kilometer daripada lokasi kemalangan yang berlaku pada 26 Disember itu.

Berikutan proses pengecaman, pihak berkuasa telah mengesahkan identiti mangsa sebagai Fernando Martin Carreras, 44 tahun, tambah Encik Fathur.

Encik Carreras ialah jurulatih pasukan simpanan wanita kelab bola sepak Sepanyol, Valencia, menurut kenyataan terdahulu daripada Real Madrid.

Isteri lelaki itu dan salah seorang anak perempuan mereka adalah antara tujuh orang yang diselamatkan selepas kapal itu karam di Selat Pulau Padar, berhampiran destinasi popular Labuan Bajo.

Bot itu membawa 11 penumpang, termasuk enam pelancong asing dari Sepanyol, seorang pemandu pelancong tempatan, dan empat anak kapal Indonesia, kata pegawai.

Pihak berkuasa menemui mayat seorang lagi anak perempuannya pada 29 Disember.

Ini bermakna dua orang dilaporkan masih hilang – kedua-duanya lelaki daripada keluarga yang sama.

Penyelamat meneruskan pencarian mereka, dibantu oleh penyelam dan sistem sonar, kata Encik Fathur lagi.

Polis tempatan telah melancarkan siasatan ke atas kejadian bot karam itu, lapor agensi berita Antara pada 1 Januari.

Jurucakap polis dipetik sebagai menyatakanbahawa tindakan undang-undang akan diambil jika pihak berkuasa dapat menemui bukti berlakunya kecuaian.

Dalam laporan sebelum ini, pihak berkuasa pelabuhan Labuan Bajo mengaitkan punca nahas itu kepada keadaan ombak tinggi hingga tiga meter.

“Ini membuatkan ia sukar bagi kami untuk menjalankan pencarian awal,” kata ketua pihak berkuasa pelabuhan, Encik Stephanus Risdiyanto, kepada agensi tersebut.

Pulau Padar ditutup kepada pelancong pada 27 Disember berikutan keadaan cuaca yang ekstrem.