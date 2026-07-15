LONDON: Kerajaan Britain mengumumkan akan memperkenalkan perintah berkurung penggunaan media sosial pada waktu malam bagi remaja berusia 16 dan 17 tahun sebagai sebahagian daripada usaha lebih tegas melindungi golongan muda daripada kesan ketagihan platform digital.

Langkah baharu itu diumumkan selepas Perdana Menteri, Keir Starmer, bulan lalu mengesahkan larangan penggunaan media sosial bagi kanak-kanak berusia bawah 16 tahun yang dijadual berkuat kuasa pada awal 2027.

Di bawah peraturan baharu itu, remaja berusia 16 dan 17 tahun tidak lagi dibenarkan mengakses platform seperti Instagram dan Facebook antara tengah malam hingga 6 pagi.

Selain itu, kerajaan turut merancang untuk menetapkan ciri keselamatan secara automatik yang akan mematikan fungsi yang dianggap boleh menyebabkan ketagihan, termasuk ciri tatalan tanpa henti (infinite scrolling).

Bagaimanapun, pengguna masih boleh mematikan tetapan tersebut jika mereka mahu, menyebabkan beberapa pengkritik mempersoalkan keberkesanan langkah berkenaan.

Setakat ini, kerajaan belum menjelaskan bagaimana perintah berkurung itu akan dikuatkuasakan atau mekanisme yang akan digunakan bagi memastikan syarikat media sosial mematuhinya.

Menteri Teknologi Britain, Cik Liz Kendall, berkata walaupun remaja berusia 16 tahun mula menikmati lebih banyak kebebasan, mereka masih memerlukan perlindungan daripada ciri-ciri dalam talian yang boleh menjejaskan kesejahteraan mental.

“Walaupun golongan muda mula lebih berdikari pada usia 16 tahun, mereka masih perlu dilindungi daripada ciri dalam talian yang boleh menyebabkan ketagihan dan memberi kesan buruk kepada kesejahteraan mereka.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Menteri Kanan, Encik Lee Hsien Loong (kiri), bertemu dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Brunei (Keselamatan dan Undang-Undang), Encik Sufian Sabtu, di Bandar Seri Begawan pada 14 Julai.

S’pura dan Brunei terus perkukuh hubungan sempena ulang tahun ke-80 Sultan Hassanal Bolkiah

Jul 14, 2026 | 9:12 PM
Encik Muhammad Aufa Aniq Mohamed Salizal (kiri) dan abangnya, Encik Muhammad Nurshadiqqin Mohamed Salizal, sentiasa saling menyokong ketika bertugas. Bersama mereka ialah ibu mereka, Cik Siti Sufiyyah Ithnin.

Rezeki dua beradik pikul tugas mencabar sebagai pakar pengikat kontena

Jul 14, 2026 | 6:05 PM
Pempengaruh dan pencipta kandungan Encik Kai Emilio dan Encik Faisal Marican berganding bahu untuk memperkenalkan Kool-Aid Pineapples, makanan viral di media sosial.

Apa itu ‘Kool-Aid Pineapple’ yang sedang viral?

Jul 14, 2026 | 3:51 PM
negara menua

Negara menua: Warga emas M’sia pilih kegiatan, meniti usia sihat sejahtera

Jul 13, 2026 | 5:30 AM
pelakon, kamal adli, cerai,

Kamal Adli bangkit, tempuh fasa pemulihan selepas perceraian

Jan 29, 2026 | 3:11 PM
IMDA, Pesta Digital Sepanjang Hayat 2025

Pakar: Kanak-kanak lebih terjejas bahaya dalam talian dek AI

Nov 20, 2025 | 5:30 AM
Sharael Taha, madrasah aljunied, robot wars

Program robotik galak pelajar Melayu/Islam pupuk minat dalam bidang Stem

Sep 15, 2025 | 10:49 PM
Cik Ummu Haiman Bee Daulatgun, 45 tahun, ibu kepada pelatih kadet Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (Palapes) Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Skudai, Johor, Allahyarham Syamsul Haris Shamsudin, 22 tahun (gambar kecil) menuntut siasatan telus dan keadilan untuk kematian anak lelakinya itu pada 28 Julai lalu ketika menjalani latihan tentera.

31 kes buli di universiti awam M’sia direkod dalam tempoh 2014-2025

Aug 12, 2025 | 4:44 PM
BUKA LEMBARAN HIDUP BARU: Cik Shahida (bukan nama sebenar) menyesali perbuatannya dan bertekad tidak lagi menyalah guna dadah atau membuat kesalahan lain, supaya tidak terpisah daripada anak-anaknya lagi. - Foto-foto BM oleh ARIFFIN JAMAR

'Saya hancurkan hidup anak saya'

May 12, 2019 | 12:00 AM
SANGKAL DAKWAAN: Ustaz TM Fouzy (kiri) berharap masyarakat tidak keliru dengan niat baik RRG. Bersama beliau ialah dua anggota RRG Ustaz Dr Leyaket Ali (tengah) dan Ustaz Dr Muhammad Mubarak Habib Mohamad dalam sebuah ceramah yang diadakan pada 2018. - Foto fail

Ustaz TM Fouzy: Anggota RRG hulur khidmat tanpa paksaan

Mar 14, 2022 | 5:30 AM

“Langkah ini penting untuk membantu mereka mendapat tidur yang mencukupi, memberi tumpuan kepada pelajaran di sekolah dan kolej serta meluangkan lebih banyak masa berkualiti bersama keluarga dan rakan-rakan,” katanya.

Selain mengehadkan penggunaan media sosial pada waktu malam, kerajaan turut bercadang mengenakan syarat baharu terhadap penggunaan chatbot kecerdasan buatan (AI).

Di bawah cadangan itu, pengguna berusia bawah 18 tahun akan diminta berehat secara berkala ketika menggunakan chatbot AI bagi mengurangkan tempoh penggunaan yang berpanjangan.

Langkah itu adalah sebahagian daripada usaha kerajaan menangani kebimbangan yang semakin meningkat mengenai kesan media sosial dan teknologi AI terhadap kesihatan mental, corak tidur serta perkembangan emosi kanak-kanak dan remaja.

Bulan Jun lalu, Britain menjadi antara negara terbaharu yang mengumumkan larangan penggunaan media sosial bagi kanak-kanak bawah 16 tahun.

Larangan itu melibatkan beberapa platform utama termasuk Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram dan Facebook.

Kerajaan Britain berpendapat sekatan itu perlu bagi mengurangkan risiko ketagihan digital, buli siber serta pendedahan kepada kandungan yang tidak sesuai.

Bagaimanapun, cadangan berkenaan menerima reaksi bercampur-campur.

Beberapa pertubuhan kebajikan kanak-kanak menyambut baik langkah itu dan menyifatkannya sebagai perlindungan yang sudah lama diperlukan.

Namun, ada juga pihak yang memberi amaran bahawa sekatan terlalu ketat boleh mendorong kanak-kanak dan remaja menggunakan internet secara sembunyi atau melalui saluran yang kurang selamat.

Mereka berpendapat pendidikan literasi digital dan pengawasan ibu bapa perlu diperkukuhkan seiring dengan penguatkuasaan undang-undang.

Britain bukan satu-satunya negara yang memperkenalkan sekatan terhadap penggunaan media sosial oleh golongan muda.

Australia menjadi negara pertama di dunia melaksanakan larangan media sosial terhadap pengguna bawah 16 tahun pada Disember tahun lalu, walaupun pelaksanaannya dilaporkan menerima pelbagai reaksi dan cabaran.

Canada dan Amiriah Arab Bersatu turut mengumumkan langkah yang hampir sama, manakala Indonesia mula menguatkuasakan larangan penggunaan media sosial bagi pengguna bawah 16 tahun pada Mac lalu.

Pemerhati berkata semakin banyak negara kini mengambil langkah lebih tegas bagi mengawal penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak dan remaja berikutan kebimbangan terhadap peningkatan masalah kesihatan mental, gangguan tidur, ketagihan digital dan risiko keselamatan dalam talian.

Mereka menjangkakan lebih banyak negara akan memperkenalkan dasar yang sama dalam tempoh beberapa tahun akan datang apabila penggunaan platform digital dan teknologi AI terus berkembang. - Agensi berita

Laporan berkaitan
Britain umum larangan media sosial untuk kanak-kanak bawah 16 tahunJun 15, 2026 | 8:14 PM
TikTok, YouTube padam 4.7 juta akaun kanak-kanak di IndonesiaJun 26, 2026 | 3:59 PM
media sosialUnited Kingdom