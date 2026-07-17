LONDON: Encik Andy Burnham dijangka dipilih secara rasmi sebagai pemimpin baharu Parti Buruh Britain hari ini, sekali gus membuka laluan untuk beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Britain pada 20 Julai, menggantikan Encik Keir Starmer.

Pemilihan itu dijangka berlangsung tanpa sebarang halangan pada persidangan khas parti selepas Burnham memperoleh sokongan besar daripada Ahli Parlimen Parti Buruh.

Tokoh berusia 56 tahun yang digelar “King of the North” kerana ketegasannya mempertahankan kepentingan Greater Manchester ketika menjadi Datuk Bandar wilayah itu bakal menjadi Perdana Menteri ketujuh Britain dalam tempoh sedekad.

Pelantikan Burnham menandakan berakhirnya kepimpinan Encik Starmer yang semakin tidak popular sehingga menyebabkan ramai Ahli Parlimen Parti Buruh hilang keyakinan terhadap beliau.

Encik Burnham kembali ke Parlimen bulan lalu selepas memenangi kerusi Makerfield, sekali gus memulakan proses selama empat minggu untuk mengambil alih kepimpinan parti dan kerajaan.

Dalam ucapan sulungnya selepas kembali ke Parlimen, Encik Burnham memberi bayangan mengenai keutamaan pentadbirannya, termasuk melaksanakan pengagihan kuasa terbesar daripada London kepada wilayah-wilayah lain di Britain.

Beliau berkata langkah itu penting bagi mengurangkan jurang pembangunan antara wilayah, selain menangani rasa terpinggir dalam kalangan komuniti luar bandar dan bandar kecil yang semakin cenderung menyokong parti populis Reform UK.

“Saya mahu melihat pengagihan semula kuasa terbesar daripada London kepada wilayah-wilayah di seluruh negara,” katanya.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
biasiswa singcham

Dewan niaga S’pura tambah penerima biasiswa, bangun bakat profesional Indonesia

Jul 17, 2026 | 12:15 PM
kahwin di penjara, kadi, nikah

Kadi kongsi realiti sebenar satukan jodoh 6 pasangan di sebalik tirai besi penjara

Jul 16, 2026 | 6:30 PM
Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan), Cik Rahayu Mahzam (depan, kanan), dan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) PPIS, Cik Aidaroyani Adam (belakang, berbaju merah), bergambar bersama hadirin semasa pelancaran program, ‘PPIS Women LeadHers’, pada 16 Julai.

Program baharu PPIS perkasa wanita, luaskan rangkaian sokongan

Jul 16, 2026 | 8:27 PM
Malaysia, Bersatu, Pas, Negeri Sembilan, Pilihan Raya Negeri, PRN, logo

Bersatu tanding PRN N. Sembilan guna logo sendiri

Jul 16, 2026 | 3:14 PM
Singapura, Mangobossku, dandanan kucing, cat grooming, business, perniagaan, kritikan, media sosial, social media

Mangobossku pertahan khidmat dandanan kucing, bakal tingkat kemahiran diri

Jul 13, 2026 | 7:14 PM
Pempengaruh tempatan, Mangobossku baru sahaja melancarkan khidmat dandanan kucing, namun ada beberapa netizen yang meluahkan rasa bimbang serta melaporkan perkhidmatannya kepada pihak berkuasa.

Pihak berkuasa siasat khidmat dandanan kucing Mangobossku yang didakwa ‘kasar’

Jul 10, 2026 | 5:47 PM
Politeknik Singapura, krisis alam sekitar, kurang pasir, Stesen Jana Kuasa Pasir Panjang

Ketengah isu, tingkat kesedaran kekurangan pasir peringkat sejagat

Apr 9, 2026 | 12:18 AM
Honey Cornflakes SG, hbb, Alya Inara Azhar, Azra Alesha Azhar, Syra Gulam

Dua beradik cilik asah kemahiran niaga ‘cornflakes’ madu

Mar 21, 2026 | 5:30 AM
Malaysia, Kuala Lumpur, warga Singapura, Singaporean, Perintah Khidmat Masyarakat, PKM, community service, cigarette, puntung rokok

Buang puntung rokok: Warga S’pura jalani hukuman khidmat masyarakat

Feb 13, 2026 | 2:56 PM
Polis Diraja Malaysia giat menjalankan siasatan kes lelaki warga Israel berusia 38 tahun memasuki Malaysia menggunakan pasport Perancis dengan bersenjatakan enam pistol dan 200 peluru.

Empat individu berkait lelaki Israel ditahan di Johor

Apr 4, 2024 | 5:01 PM

Pendekatan itu menjadi faktor utama yang meyakinkan Ahli Parlimen Parti Buruh untuk menyokong beliau, ketika kebimbangan semakin memuncak bahawa mereka berisiko kehilangan kerusi kepada Reform UK pada pilihan raya umum akan datang yang dijangka diadakan selewat-lewatnya pada 2029.

Reform UK yang dipimpin tokoh Brexit, Encik Nigel Farage, terus mendahului beberapa tinjauan pendapat sejak beberapa bulan lalu, sekali gus meningkatkan tekanan terhadap Parti Buruh.

Bagaimanapun, momentum Reform UK sedikit terjejas kebelakangan ini susulan kritikan terhadap penerimaan dana daripada penderma kaya, perkembangan yang dilihat membuka peluang kepada Encik Burnham untuk mengembalikan sokongan terhadap Parti Buruh.

Walaupun begitu, penganalisis berpendapat Encik Burnham tidak mempunyai banyak masa untuk membuktikan keberkesanan pentadbirannya.

Dengan pilihan raya umum dijangka berlangsung dalam tempoh tidak lebih tiga tahun, beliau perlu segera melaksanakan dasar-dasar utama yang dijanjikan walaupun sebahagian besarnya memerlukan perancangan jangka panjang.

Pengarah Eksekutif Institut Pembangunan Ekonomi, Encik Nigel Wilcock, berkata Encik Burnham sejak sekian lama memperjuangkan pendekatan baharu bagi merangsang pertumbuhan ekonomi di Britain.

“Cabaran sebenar kini ialah menterjemahkan visi itu menjadi kenyataan,” katanya.

Selain mengumumkan barisan kabinet baharu minggu depan, Encik Burnham juga dijangka memperincikan strategi ekonomi, pembangunan wilayah dan langkah membendung kebangkitan Reform UK yang kini menjadi pencabar utama Parti Buruh menjelang pilihan raya akan datang. - Agensi berita

Laporan berkaitan
Starmer bertemu Burnham dalam usaha pastikan peralihan kuasa lancarJun 24, 2026 | 2:18 PM
Siapakah calon pilihan bakal jadi PM Britain, Andy Burnham?Jun 23, 2026 | 3:24 PM
BritainPerdana Menteri